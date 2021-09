Łukaszenka chwali napaść Sowietów na Polskę. Ustanowił święto

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka wręczył we wtorek nagrody państwowe z okazji nowego święta Dnia Jedności Narodowej, obchodzonego 17 września, w rocznicę ataku ZSRR na Polskę. Według niego, bez tej daty „nie byłoby Białorusi” w jej dzisiejszych granicach.

– Pomyślcie tylko, gdyby nie było 17 września, nie byłoby naszego kraju. Na mapie byłby tylko skrawek od centrum dzisiejszej Białorusi do Mozyrza (na południowym wschodzie – przyp. red.) – powiedział we wtorek Łukaszenka, wręczając odznaczenia państwowe artystom.



– Strzępek (ziemi – przyp. red.) – oto, czym była wtedy nasza republika. I wtedy, we wrześniu 1939 r. wszystko się zmieniło i dostaliśmy naszą republikę w tych granicach, które chronimy jako świętość – wskazał białoruski przywódca.





Łukaszenka: Ważny etap historii

17 września 1939 r. Łukaszenka nazwał „ważnym etapem w historii powstania narodu białoruskiego”, a także „historyczną datą zjednoczenia Zachodniej i Wschodniej Białorusi”.. – Jak mówili nasi mądrzy przodkowie – ziemia jest silna narodem. I Białoruś nie raz potwierdziła tę mądrość w swojej historii. By pozostawić przyszłym pokoleniom pamięć o doświadczeniu historycznym, utrwalamy ją w świętach państwowych. Takich, które przypominają o wielkiej wadze pokoju na ojczystej ziemi, niepodległości kraju i konsolidacji naszego narodu – oświadczył.Dekret o wprowadzeniu nowego święta państwowego Łukaszenka podpisał w czerwcu. „Dzień ten (17 września 1939 r.) stał się aktem historycznej sprawiedliwości dla narodu białoruskiego – rozdzielonego wbrew jego woli w 1921 r. na mocy pokoju ryskiego – i na zawsze utrwalił się w narodowej tradycji historycznej” – podano wówczas w komunikacie, cytowanym przez agencję BiełTA.Związek Radziecki zaatakował wschodnie tereny Polski 17 września 1939 r. na mocy ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow z Niemcami, które uderzyły w Polskę od zachodu szesnaście dni wcześniej. Tereny na wschód od Bugu zostały następnie włączone do Białoruskiej i Ukraińskiej Socjalistycznych Republik Radzieckich (BSRR i USRR).Na Białorusi do dzisiaj oficjalna historiografia określa te wydarzenia jako przyłączenie ziem zachodniej Białorusi do BSRR. Historiografia radziecka przekonywała, że 17 września 1939 r. Armia Czerwona rozpoczęła „wyzwalanie terenów wschodniej Białorusi i Ukrainy”.W czerwcu 1941 r.zaatakowały Związek Radziecki. Ta część II wojny światowej (1941-1945), w której walczyły ze sobą te dwa kraje, jest nazywana w Rosji, na Białorusi i większości krajów byłego ZSRR Wielką Wojną Ojczyźnianą.