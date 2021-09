Homoseksualiści dostaną odszkodowanie. Jest decyzja niemieckiego rządu

Niemieckie władze wypłacą rekompensaty 249 osobom prześladowanym na mocy nazistowskiej ustawy o homoseksualizmie, która nie została anulowana przez wiele lat po wojnie. Dotąd na odszkodowania przeznaczono 860 tys. euro – podaje we wtorek Associated Press.

W poniedziałek władze federalne poinformowały, że do końca sierpnia wnioski o takie odszkodowania złożyło 317 osób, 14 jest nadal rozpatrywanych, 18 odrzucono a 36 zostało wycofanych.





Homoseksualizm przestępstwem w RFN aż do 1969 roku

Nazistowski przepis, zwany Paragrafem 175, pozostał w mocy po wojnie w Niemczech Zachodnich aż do 1969 roku, kiedy to homoseksualizm przestał być uznawany za przestępstwo.Bundestag przyjął w 2017 roku ustawę, która anulowała wyroki skazujące na mocy Paragrafu 175 i pozwala na wypłacenie osobom poszkodowanym 3 tys. euro za skazanie i po 1,5 tys. euro za każdy rok więzienia.W 2019 roku rząd federalny postanowił, że rekompensaty będą też wypłacane osobom, które nie zostały skazane, ale były obiektem dochodzenia lub przebywały w areszcie śledczym w związku z Paragrafem 175. Poszkodowani mogą otrzymać 500 euro za otwarcie dochodzenia przeciw nim i po 1,5 tys. euro za rok aresztu śledczego.Prawo uznające homoseksualizm mężczyzn za przestępstwo zostało w Niemczech wprowadzone w XIX wieku i zaostrzone pod rządami nazistów; na jego mocy skazano około 50 tys. osób.Rekompensaty będą również przyznane osobom skazanym w Niemczech Wschodnich, gdzie nieco łagodniejsza wersja Paragrafu 175 obowiązywała do 1968 roku.W sumie, w obu państwach niemieckich, skazano na mocy tego przepisu 68 300 osób.