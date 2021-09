Wtorek pogodny. Tylko w jednym regionie możliwe deszcze [PROGNOZA]

We wtorek nad przeważającą częścią kraju będzie pogodnie, z niewielką ilością chmur. Jak przekazała Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW, przelotnych opadów deszczu mogą się spodziewać jedynie mieszkańcy północnej części Polski. Od czwartku spodziewane jest ochłodzenie i przelotne opady deszczu.

Zdaniem Małgorzaty Tomczuk, synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, do końca dnia nad większą częścią Polski będzie pogodnie i bez opadów deszczu.



– Najładniejsza pogoda do końca dnia będzie na krańcach zachodnich, czyli w Lubuskiem, Wielkopolsce, Dolnym i Górnym Śląsku, gdzie będzie mało chmur i zdecydowanie więcej słońca. W pozostałej części kraju będzie nieco więcej chmur. Na północy i wschodnich krańcach Polski można się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 18-19 stopni Celsjusza na północy, przez 21-22 stopnie w centrum, do 24 stopni na południowym zachodzie kraju – powiedziała Tomczuk.





IMGW: w nocy mgły

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W nocy z wtorku na środę będzie pogodnie i bez opadów, ale z dużą ilością mgieł. W dolinach karpackich temperatura spadnie do 6-7 stopni. O jeden stopień więcej wskażą termometry na Mazurach i Suwalszczyźnie. Na pozostałych obszarach kraju termometry pokazywać będą do 13 stopni. Najcieplej będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Helu, gdzie temperatura może osiągnąć nawet 15 stopni.W środę w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Na południowym zachodzie możliwe burze. W pozostałej części Polski pogodnie. Jeszcze ciepło, od 19-20 stopni na północy do 26 stopni na południu.Niestety od czwartku może zacząć się ochłodzenie. Będzie więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu, temperatura maksymalna od 16-18 stopni na północy do 20 stopni na południu. W piątek kontynuacja takiej pogody.Sobota deszczowa i jeszcze chłodniejsza, zacznie napływać powietrze z północy kontynentu. Temperatura od 14 do 18 stopni, lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich około 13 stopni. W niedzielę też chłodno, ale możemy liczyć na więcej słońca.