Spurek apeluje o delegalizację wędkarstwa i hodowli zwierząt w Polsce

Europosłanka frakcji Zieloni – Wolny Sojusz Europejski Sylwia Spurek zaproponowała nowy projekt Piątki dla zwierząt. Wskazała, że już do 2023 roku powinien zacząć obowiązywać m.in. zakaz polowań, w tym wędkarstwa.

Sylwia Spurek w internetowym wpisie oceniła, że ochrona zwierząt powinna zostać niezwłocznie wpisana do konstytucji.



Do 2023 r. lewicowa europosłanka chciałaby uchwalić zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach i delfinariach oraz zakaz polowań, w tym wędkarstwa.



Już dwa lata później, czyli do 2025 r., miałby zacząć obowiązywać zakaz otwierania nowych hodowli. Do 2030 r. Sylwia Spurek postuluje zakaz badań z wykorzystaniem zwierząt. Najpóźniej, bo w 2040 r., miałby zacząć obowiązywać pełny zakaz hodowli zwierząt.