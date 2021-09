Wzrost płacy minimalnej w 2022 roku. Minister podaje kwoty

Na wtorkowej Radzie Ministrów płaca minimalna na rok 2022 została określona na 3010 zł, co oznacza, że w porównaniu do roku 2021 wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 210 zł – tj. o 7,5 proc. – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– W związku z tym wzrośnie również stawka godzinowa. W 2022 r. stawka godzinowa będzie wynosiła 19,70 zł. Również jest to wzrost o 7,5 proc. – dodała minister.



Jak podkreśliła, w 2015 r. płaca minimalna wynosiła 1750 zł, obecnie wynosi 2800 zł, a od 1 stycznia 2022 r. – 3010 zł; to oznacza, że wynagrodzenie minimalne wzrosło o 72 proc.



– To jest bardzo duży wzrost – oceniła minister. Wyjaśniła, że właśnie dzięki temu realna sytuacja i funkcjonowanie gospodarstw domowych w Polsce się polepsza.



Minister zaznaczyła, że ustalenie zasad płacy minimalnej na kolejny rok wynika z przepisów prawa. Rząd przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycje na podstawie założeń do projektu budżetu państwa.



Poinformowała też, że rząd przedstawił Radzie propozycje 3 tys. zł, która nie została zaakceptowana zarówno przez stronę społeczną, jak i stronę pracodawców. W takiej sytuacji rząd ustalił wynagrodzenie minimalne na wysokości 3010 zł. O ustaleniu takiej płacy decydują parametry – wskaźniki makroekonomiczne tj. inflacja i PKB.



– Na tej podstawie kwota 3010 zł jest wyższą kwotą od minimum ustawowego, które wychodzi ze wskaźników. Minimum ustawowe tj. 3004 zł – dodała Maląg.

źródło: PAP, gov.pl

Zapewniła też, że ta decyzja przełoży się pozytywnie na sytuację gospodarstw domowych w Polsce; dzięki tej podwyżce do budżetów domowych wpłynie ponad 4 mld 600 mln zł.– Dla rządu Zjednoczonej Prawicy ważna jest troska o Polaków, którzy zarabiają minimalne wynagrodzenia. Dbamy o to, aby te płace minimalne systematycznie rosły. Staramy się, aby one rosły powyżej inflacji. Chcemy, aby sytuacja Polaków była jak najlepsza – dodała.