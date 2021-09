Protestujący medycy nie przyszli. Minister zdrowia mówi, co dalej

Chcieliśmy porozmawiać o realności postulatów protestujących medyków; niestety, moje zaproszenie nie spotkało się z zainteresowaniem – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Na konferencji prasowej komentował brak przedstawicieli strajku na zapowiedzianym spotkaniu. Jego zdaniem to obawa przed „prowadzeniem merytorycznego dialogu” i „rozmową na argumenty”. Wyjaśnił też, co w liczbach oznaczają postulaty lekarzy.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy postuluje m.in. znacznie szybszy i większy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej (do 8 proc. PKB), zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia (do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej) i zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie.





Niedzielski o postulatach medyków

– Celem dzisiejszego spotkania miało być wyjaśnienie wątpliwości i rachunków związanych z postulatami. Postulaty zaprezentowane przez komitet protestacyjny wymagają poniesienia nakładów rzędu 100 mld rocznie – to głównie zwiększenie wynagrodzeń (koszt 65 mld zł rocznie). Propozycja, żeby trzykrotność średniej wynagrodzenia zarabiał lekarz po specjalizacji, oznacza, że to minimalne wynagrodzenie powinno wynosić 18 tys. – mówił na konferencji Niedzielski.Szef resortu zdrowia tłumaczył, że rozmowy miały dotyczyć „realności tych postulatów” oraz przedyskutować, co oznaczają one dla funkcjonowania całego państwa. – Niestety, moje zaproszenie nie spotkało się z zainteresowaniem – przyznał i dodał, że w spotkaniu mieli wziąć udział wiceministrowie, w tym powołany we wtorek wiceminister ds. dialogu Piotr Bromber, a także m.in. szef NFZ.– Moim zdaniem oznacza to pewną bojaźliwość, jeśli chodzi o prowadzenie merytorycznego dialogu, rozmawiania na argumenty – skomentował postawę medyków Niedzielski.

Jak podkreślał, problemy w systemie opieki zdrowotnej narastają, a on „nie może czekać na jakąś ewentualną skłonność do rozmowy po stronie protestujących”.





Co dalej? Dyskusja w czwartek

– Dlatego zdecydowałem, by o problemach sygnalizowanych w postulatach komitetu protestacyjnego porozmawiać na forum zespołu trójstronnego. Chciałbym, żeby na tym forum w najbliższy czwartek przedyskutować kwestię, co dalej z minimalnymi wynagrodzeniami. Mamy zarysowaną ścieżkę wzrostu nakładów (na służbę zdrowia – red.) do 7 proc. PKB. Chciałbym też, by ten wzrost został przełożony również na wzrost minimalnego wynagrodzenia w systemie opieki zdrowotnej – podkreślił minister.Swoją nieobecność na spotkaniu już w poniedziałek zapowiadali protestujący medycy – tłumacząc to deklaracjami rządzących, że w rozmowach nie weźmie udziału premier Mateusz Morawiecki. Jak tłumaczył wiceminister Waldemar Kraska, „jest na to za wcześnie”.