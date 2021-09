Szydło ostro do Timmermansa. „Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi…”

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata ws. kontrowersyjnego projektu „Fit for 55”. – Ten szczytny cel ma być osiągnięty poprzez degradację europejskiej gospodarki, utratę miejsc pracy, niebotyczny wzrost ubóstwa milionów Europejczyków i degradację całych regionów – alarmowała na sali plenarnej europosłanka PiS Beata Szydło.

W lipcu Komisja Europejska zaprezentowała pakiet „Fit for 55”, który ma przystosować Unię Europejską do zaostrzonych celów klimatycznych. Zmiany obejmą wiele obszarów, w tym wyższe cele dla odnawialnych źródeł energii, podatki, nowe limity emisji dla samochodów czy objęcie nowych sektorów unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji.



Twarzą radykalnych zmian jest Frans Timmermans z Komisji Europejskiej.



Jak oceniła Beata Szydło, dbanie o klimat jest potrzebne, ale proponowany przez Timmermansa plan zakłada gigantyczne i niczym nieuzasadnione koszty społeczne oraz gospodarcze.



– Projekt przygotowany przez pana komisarza jest mocno kontrowersyjny i wybrzmiewa to na tej sali właściwie w każdej wypowiedzi. Z jednej strony mamy szczytny cel – chronienie klimatu, przyszłość naszej planety – to jest na pewno jedno z najważniejszych wyzwań, które przed nami stoi – podkreśliła europosłanka.

Beata Szydło zaznaczyła, że „z drugiej strony ten szczytny cel ma być osiągnięty poprzez degradację europejskiej gospodarki, utratę miejsc pracy, niebotyczny wzrost ubóstwa milionów Europejczyków i degradację całych regionów”.



Była premier zaznaczyła, że jeżeli takim kosztem cel „Fit for 55” zostanie osiągnięty, to nie tylko nie poprawi on losu Europejczyków i zapewni dobrą przyszłość mieszkańcom naszego regionu i całego świata, ale przyczyni się do ich pogorszenia.



– Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to z reguły chodzi o pieniądze, więc zadajmy sobie pytanie, kto na tym zyska, a kto straci – podsumowała Szydło.

