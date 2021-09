W katastrofie lotniczej zginął świadek oskarżenia Netanjahu

Haim Geron, były wysoki rangą urzędnik w izraelskim ministerstwie komunikacji, zginął w katastrofie niewielkiego samolotu w pobliżu greckiej wyspy Samos. Mężczyzna był świadkiem w procesie, w którym oskarżony o korupcję jest były premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Do katastrofy jednosilnikowej Cessny 182 doszło w poniedziałek tuż przed godz. 20. Maszyna wyleciała z lotniska w Hajfie i spadła do morza w pobliżu lotniska na wyspie Samos.



Służby ratunkowe podały, że krótko przed lądowaniem Cessna utraciła łączność z wieżą kontrolną, a Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował o tym fakcie centrum poszukiwawczo-ratownicze.



Kilka godzin później straż przybrzeżna odnalazła szczątki maszyny w morzu około jednej mili od lotniska. Z wraku – z pomocą nurków – wydobyte zostały dwa ciała. Potwierdzono, że ofiary to Haim Geron i jego żona Esther.



Greckie służby prowadzą śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy. Ofiary miały po 69 lat.

Haim Geron to były wysoki rangą urzędnik w izraelskim ministerstwie komunikacji (był byłym zastępcą dyrektora generalnego ds. inżynierii i licencjonowania). Mężczyzna był jednym z ponad 300 świadków w procesie w sprawie korupcji Benjamina Netanjahu

Były prezydent jest sądzony za rzekome przyjmowanie łapówek od; sam polityk zaprzecza wszystkim zarzutom.



Netanjahu oskarżony jest w trzech sprawach. Pierwsza dotyczy przeprowadzania przychylnych dla izraelskiej firmy telekomunikacyjnej Bezek i wartych ok. 500 mln dolarów zmian w prawie w zamian za pozytywne przedstawianie małżeństwa Netanjahów w należącym do Bezeku portalu informacyjnym Walla. Były premier został tutaj oskarżony o korupcję, defraudację i nadużycie zaufania.



W drugiej sprawie, w związku z którą Netanjahu został oskarżony o defraudację i nadużycie zaufania, prokuratura twierdzi, że były premier i jego żona Sara nielegalne przyjęli prezenty, w tym luksusowe cygara i szampany, od znajomych biznesmenów o wartości ok. 200 tys. dolarów.





Trzecia sprawa dotyczyć ma umowy między Netanjahu a Nonim Mozesem, właścicielem izraelskiego dziennika „Jediot Achronot” i portalu Ynet. W zamian za korzystne przedstawienie premiera i jego rodziny w tych tytułach Netanjahu miał oferować zmiany w prawie, które spowolniłyby rozwój konkurencyjnej gazety, „Israel Hajom”.



Netanjahu został w związku z tym oskarżony o defraudację i nadużycie zaufania, natomiast Mozes o oferowanie łapówki.