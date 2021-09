Skandal w centrum miasta. W mundurach nazistów pozorowali scenę likwidacji Żyda

Kilku młodych Holendrów przebrało się w nazistowskie mundury i maszerowało po centrum miasta Urk, a następnie przeprowadziło inscenizowaną likwidację żydowskiego więźnia. Policja wszczęła w tej sprawie dochodzenie.

W sobotnie popołudnie nadmorska miejscowość Urk w północnej części kraju była świadkiem niecodziennego wydarzenia. Kilku młodych ludzi przebranych w nazistowskie mundury z okresu II wojny światowej paradowało w centrum miasta.



W pewnym momencie odegrali scenę likwidacji żydowskiego więźnia z żółtą Gwiazdą Dawida na piersi. Zdjęcia tej sceny zostały opublikowane w mediach społecznościowych.





„Lekceważenie Holokaustu”, „normalizowanie antysemityzmu”

Protestowali przeciwko koronawirusowym obostrzeniom

– To czysta nienawiść – uważa Aron Vrieler, badacz antysemityzmu w Izraelskim Centrum Informacji i Dokumentacji (CIDI). „Banda idiotów”, „ludzie bez szacunku”, „lekceważenie Holokaustu”, „normalizowanie antysemityzmu” – to tylko kilka cytowanych przez dziennik „De Telegraaf” reakcji mieszkańców tej rybackiej miejscowości na zachowanie młodych mężczyzn.Dziennik „Algemeen Dagblad” przypomina, żeZ oświadczenia władz gminy wynika, że była to „niedopuszczalna forma protestu przeciwko obostrzeniom wprowadzonym w związku z”.Jak informuje we wtorek portal NOS, mężczyźni przeprosili za swoje zachowanie. „Chcemy podkreślić, że absolutnie nie jesteśmy, ani nie popieramy niemieckiego reżimu z II wojny światowej” – napisali w oświadczeniu.