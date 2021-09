Kwaśniewski krytykuje Lewicę. Chodzi o LGBT

– W kampanii prezydenckiej Lewica dała się sprowadzić właściwie tylko do kwestii LGBT – powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Polityk związany z tą formacją stwierdził, że brakuje im m.in. „aktywności i przekonywującego programu”.

Kwaśniewski pytany był we wtorek w Radiu Zet, o sytuację na lewicy oraz o to, kto byłby lepszym przewodniczącym powstającej Nowej Lewicy: Włodzimierz Czarzasty czy Andrzej Rozenek. – To jest ich wewnętrzna sprawa. Ja uważam, że obaj panowie mają swoje atuty, ale ja w ogóle się w to nie wtrącam – odpowiedział były prezydent.



Ocenił też, że sama konstrukcja lewicowej opcji nie jest łatwa.



– Bo, to są trzy różne ugrupowania, Wiosna jest inna, SLD jest inne i Razem jeszcze bardziej inne. Więc złożenie tego do kupy nie jest proste – stwierdził Kwaśniewski.



Pytany, z jakich przyczyn Lewica nie może „wybić się” i na przykład wyprzedzić Polskę 2050 Szymona Hołowni, Kwaśniewski odpowiedział, że „Polska, jak widać, nie jest specjalnie lewicowym krajem”. – Jesteśmy krajem bardziej konserwatywnym – dodał.

Według Aleksandra Kwaśniewskiego dzieje się też tak dlatego, że Lewica zajmuje się za bardzo sobą. – Uważam, że aktywność zewnętrzna, spotkania z ludźmi, obecność w różnych miejscach jest za słaba – ocenił Kwaśniewski.



Ponadto zdaniem byłego prezydenta Lewica jest też za mało czytelna programowo.



– W kampanii prezydenckiej dała się sprowadzić właściwie tylko do kwestii LGBT, co jest zdecydowanie za mało. Nie stworzyła też wiarygodnego programu w kwestiach klimatycznych, co jest tematem bardzo istotnym dla młodych ludzi – mówił Kwaśniewski.



– Lewicy brakuje aktywności i przekonywującego programu. Myślę, że jeżeli to poprawią, to na coś mogą liczyć – skomentował były prezydent.