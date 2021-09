„W obronie dziennikarzy”. Konferencja CMWP SDP o zagrożeniach wolności słowa

W Domu Dziennikarza w Warszawie odbywa się debata o współczesnych zagrożeniach wolności słowa. Podczas konferencji „W obronie dziennikarzy” zorganizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP poruszane są przypadki problemów prawnych i sądowych dziennikarzy, z jakimi musza mierzyć się podczas swojej pracy zawodowej. Transmisja na portalu tvp.info.

W konferencji biorą udział dziennikarze, w obronie których występowało publicznie CMWP SDP, m.in. Wojciech Biedroń, Tomasz Sakiewicz, Jan Pospieszalski, Tomasz Duklanowski, Ewa Stankiewicz, Samuel Pereira, Agnieszka Siewiereniuk, Sławomir Matusz, Kamil Różalski, Hanna Szumińska, Robert Wyczałkowski i Paweł Gąsiorski. Uczestnikami konferencji są także red. Dorota Kania, członek zarządu, redaktor naczelna Polska Press i Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.



Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentuje wiceminister Sebastian Kaleta, a zaproszenie na konferencję przyjęli także poseł Bartłomiej Wróblewski, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, były przewodniczący podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego oraz poseł Piotr Sak, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach i jednocześnie zastępca przewodniczącego podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego.



Dyskusja jest podsumowaniem dwuletnich działań Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i ma na celu pokazanie przypadków problemów prawnych i sądowych dziennikarzy i – często kontrowersyjnym – traktowaniem ich przez wymiar sprawiedliwości. Jako przykłady posłużą sprawy sądowe z ostatnich lat.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: sdp.pl, portal tvp.info

Transmisja konferencji jest dostępna online: