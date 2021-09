Nie chciał sprawić przykrości żonie. Mężczyzna ukradł dwumetrowego loda w Kielcach

Mieszkaniec Kielc szedł przez miasto z dwumetrową atrapą lodowego rożka. Okazało się, że ukradł ją z pobliskiej budki. Tłumaczył się, że chciał sprawić przyjemność żonie.

O sprawie poinformowali strażnicy miejscy z Kielc. Do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem przy ulicy Piekoszowskiej.



Strażnicy otrzymali zgłoszenie, iż przez miasto przemieszcza się nietrzeźwy mężczyzna niosący dwumetrowego, plastikowego lodowego rożka.



Funkcjonariusze bez problemu namierzyli mężczyznę. Sam im przyznał, że atrapę zabrał spod budki z napisem „Lody i burgery” znajdującej się przy ulicy Sienkiewicza.



Na swoje usprawiedliwienie dodał, że zrobił to dla swojej żony, która poprzedniego wieczoru prosiła go o zakup lodów, o czym jak twierdził, zapomniał. O prośbie żony przypomniał sobie dopiero nad ranem, kiedy to przechodząc ulicą Sienkiewicza zobaczył atrapę. Wtedy wpadł na pomysł, żeby ją zabrać i dla żartu ofiarować żonie.



Po tym oświadczeniu, strażnicy poprosili mężczyznę o zajęcie miejsca w radiowozie i wspólnie z nim udali się do komisariatu policji. Tam też w depozycie pozostawiono plastikowego lodowego rożka.