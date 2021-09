Nowe informacje o incydencie na polowaniu. Postrzelony nastolatek „był uczniem” dyrektora

Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności postrzelenia 14-latka podczas polowania w okolicy Sierakowic na Kaszubach. Nowe informacje wskazują, że myśliwy, który pomylił chłopca z dzikiem, to dyrektor Szkoły Podstawowej w Załakowie – donosi expresskaszubski.pl. Jak czytamy, raniony nastolatek uczęszczał do kierowanej przez niego placówki.

Do tragedii doszło w niedzielę wieczorem, podczas polowania w Załakowie. Myśliwy miał się tłumaczyć, że oddał strzał sądząc, że strzela do dzika. Celem okazał się jednak 14-letni chłopiec. Pocisk trafił go w nogę, trafił do szpitala.



Zdarzenie potwierdza policja, która na miejscu zabezpieczyła broń i amunicję.





„Osobista tragedia”

#wieszwiecej Polub nas

źródło: expresskaszubski.pl, portal tvp.info

– To dla nas wszystkich ogromny szok i tragedia. Tym bardziej, że przytrafiła się podłowczemu, myśliwemu z 35-letnim doświadczeniem, człowiekowi spokojnemu, szanowanemu, dyrektorowi szkoły – mówi serwisowi expresskaszubski.pl Waldemar Rumiński, łowczy koła łowieckiego „Szarak”, któremu podlegają tereny w okolicy Załakowa.Łowczy zdradza też, że postrzelony nastolatek uczęszczał do kierowanej przez myśliwego Szkoły Podstawowej w Załakowie.– Wiem, że pan podłowczy bardzo przeżywa całą tę sytuację, tym bardziej, że chłopak był jego uczniem. (...) Wiemy, że myśliwy polował na skraju pola kukurydzy i używał noktowizora. Wcześniej wielokrotnie w tym miejscu występowały dziki. Prawdopodobnie usłyszał hałas, widział ruch w noktowizorze i oddał strzał, bo był przekonany, że o tej porze tylko dziki mogą znaleźć się w polu kukurydzy – podkreśla Rumiński i dodaje, że to „osobista tragedia”.Dyrektor szkoły nie chciał komentować zdarzenia – przekazała sekretarz placówki.