Cyrk opozycji na granicy. Tusk wzywa posłów na dywanik

Ponad połowa Polaków negatywnie ocenia happeningi opozycji na granicy z Białorusią. Donald Tusk zaczął więc wzywać parlamentarzystów na rozmowy. – Nie może być tak, że posłowie sami sobie kreują politykę zagraniczną – przyznaje anonimowo jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej. Zaznacza, że na dywaniku byli już m.in. Michał Szczerba i Dariusz Joński, a w kolejce czeka m.in. Franciszek Sterczewski.

Z sondażu IBRiS na temat sytuacji na wschodniej granicy wynika, że działania opozycji negatywnie ocenia 64 proc. Polaków. „Pozytywnie niewiele ponad 20 proc.” – informował Onet.



Politycy Platformy Obywatelskiej przyznawali anonimowo, że rzucanie różnych przedmiotów nielegalnym imigrantom i bieganie po granicy, zdecydowanie nie podoba się Donaldowi Tuskowi. Teraz miarka się przebrała, a politycy zaczęli się pojawiać na rozmowach u szefa partii.



Zobacz także: Niszczenie zasieków na granicy. Tak uważa większość badanych [SONDAŻ]



– Na pewno Donald Tusk nie ma zastrzeżeń do mnie i Dariusza Jońskiego – powiedział Interii Michał Szczerba.



Tymczasem źródła portalu przekonują, że obaj posłowie byli już u Tuska. – Ale będziemy jeszcze rozmawiać o sytuacji na granicy. Bo nie może być tak, że posłowie sami sobie kreują politykę zagraniczną – dodaje działacz opozycji.

#wieszwiecej Polub nas

Na dywanik ma się również szykować Franciszek Sterczewski, który biegając po granicy z siatką próbował uciec strażnikom granicznym i przewrócił się „na oczach kamer”.



Sam młody poseł przekonuje, że nadal nie ma sobie nic do zarzucenia. – Największym problemem było to, co stało się w sferze komentarzy. Na granicy nie złamałem prawa, zrobiła to Straż Graniczna – uważa.



Zobacz także: Chcą zakazać TVP transmisji kanonizacji kard. Wyszyńskiego. „Cofnięcie do komunizmu”



Do sprawy odniósł się również w sieci. „Nie dostałem zaproszenia na dywanik od Donalda Tuska, lecz to ja się zgłosiłem z prośbą o rozmowę. Wierzę, że dzięki sercu młodych i doświadczeniu starszych, uda się wygrać z PiS-em i zmienić ten kraj na lepsze” – skomentował.



Między Sterczewskim a Tuskiem może jednak iskrzyć. Gdy ważyły się losy powrotu Tuska do Polski, młody poseł Koalicji Obywatelskiej powtarzał w mediach, że były premier mógłby rozdawać ulotki i pomagać opozycji pokonać PiS, ale nie powinien przejmować sterów w Platformie. Jak zaznaczał, Platforma „potrzebuje gry zespołowej, a nie ojca, który wraca z długich wakacji”.