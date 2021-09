SG wydała ponad 360 pozwoleń na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym

Od początku stanu wyjątkowego w pasie przy granicy polsko–białoruskiej wydano ponad 360 pozwoleń na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym – przekazała ppor. Anna Michalska ze Straży Granicznej.

Na terenie działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej do tej pory wydano 304 zgody na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym. Natomiast na obszarze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – 60.



Wydane pozwolenia dotyczyły odwiedzin u osób, zazwyczaj rodzin, które mieszkają w strefie objętej stanem wyjątkowym.



W ocenie rzecznik SG, liczba osób ubiegających się o zgody na wjazd do stref stanu wyjątkowego maleje. Najwięcej próśb o wydanie pozwoleń było na początku stanu.



Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim). Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

#wieszwiecej Polub nas

Według rozporządzenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym obowiązuje zakaz przebywania przez całą dobę osób, które tam nie mieszkają.



Wyjątkiem są osoby zapewniające obsługę urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych; przebywające w tych jednostkach w celu załatwienia spraw administracyjnych; pracujące zarobkowo w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze; wykonujące na stałe działalność gospodarczą na tym obszarze; świadczące usługi pocztowe, kurierskie, dostawcze i zaopatrzeniowe; posiadające nieruchomości na tym terenie.



Zakaz nie dotyczy również rolników pracujących w gospodarstwach rolnych; uczniów, studentów i ich opiekunów w czasie pobierania nauki; opiekunów dzieci do lat 3; osób uczestniczących w praktykach kultu religijnego, chrzcinach, ślubach, weselach i pogrzebach.