Chcą zakazać TVP transmisji kanonizacji kard. Wyszyńskiego. „Cofnięcie do komunizmu”

Politycy Lewicy zaapelowali, by po wygraniu wyborów przez opozycję „w mediach publicznych nie było transmisji przyszłej kanonizacji Wyszyńskiego”. Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski (PiS) ocenia w rozmowie z portalem tvp.info, że byłoby to „cofnięcie do głębokiego reżimu komunistycznego”, bo to w Sierpniu 80. związkowcy wywalczyli transmisje niedzielnych mszy św. w mediach publicznych. – Ale politycy PO nie ustępują Lewicy kroku. Jeden z nich stwierdził, że „katolików trzeba piłować” – przypomina Rzymkowski.

Telewizja Polska wyemitowała w ostatnim czasie wiele premierowych pozycji upamiętniających kard. Stefana Wyszyńskiego i matkę Różę Czacką. Kulminacyjnym wydarzeniem była msza beatyfikacyjna ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.



„Po odsunięciu PiS-u od władzy bardzo chciałbym, żeby przynajmniej w mediach publicznych nie było transmisji live przyszłej kanonizacji Wyszyńskiego” – skomentował poseł Lewicy Maciej Gdula. „Wystarczy wzmianka w wieczornych »Wiadomościach«. Czy to pragnienie to już zamach na tożsamość narodową?” – dodał polityk opozycji, a jego wpis wywołał w sieci wiele emocji i komentarzy.



– Wydaje mi się, że duża część społeczeństwa nie ma świadomości tego, że trwa wojna z kościołem – mówi portalowi tvp.info Tomasz Rzymkowski. – Otaczająca nas rzeczywistość może pęknąć jak bańka mydlana, gdyby politycy pokroju posła Gduli czy towarzysza Czarzastego i Roberta Biedronia doszli do władzy. Wtedy zaczęłaby się klasyczna wojna z Kościołem w stylu Jose Luisa Zapatero w Hiszpanii – dodaje.

Po odsunięciu PiS-u od władzy bardzo chciałbym, żeby przynajmniej w mediach publicznych nie było transmisji live przyszłej kanonizacji Wyszyńskiego. Wystarczy wzmianka w wieczornych Wiadomościach. Czy to pragnienie to już zamach na tożsamość narodową? — Maciej Gdula (@m_gdula) September 13, 2021

Wiceminister edukacji i nauki podkreśla, że działacze Lewicy nie są osamotnieni, bo „politycy PO nie ustępują im kroku”. Przypomina niedawną wypowiedź Sławomira Nitrasa (bliskiego współpracownika Rafała Trzaskowskiego) o „piłowaniu katolików”.– Jestem zdziwiony, że w tej sprawie do tej pory nie było zdecydowanych działań prokuratury, bo moim zdaniem te słowa mają znamiona kilku czynów zabronionych – komentuje polityk i prawnik, wskazując m.in. na podżeganie do nienawiści na tle religijnym.

„Wyszyński był przywódcą narodu w okresie reżimu”

Tomasz Rzymkowski ocenia, że mamy do czynienia z próbą cofnięcia przed wydarzenia Sierpnia 80'.– Bo to zdobyczą Porozumień Gdańskich była możliwość transmisji mszy świętych w państwowych mediach. Obecny postulat posła Gduli to cofnięcie nas do głębokiego reżimu komunistycznego.która z zaciekłością próbuje walczyć z wiarą, z Kościołem i prześladować katolików? – pyta wiceminister. Badania pokazują, że około 90 proc. Polaków deklaruje się jako katolicy. Zdaniem Rzymkowskiego, beatyfikacja i ewentualna przyszła kanonizacja kardynała Stefana Wyszyńskiego są więc dla nich istotnymi wydarzeniami.– A dodatkowowięc takie wydarzenie transmitowała nawet stacja TVN24 – zauważa.

Tusk liderem europejskiej Lewicy?

W rozmowie z portalem tvp.info Tomasz Rzymkowski ocenia, że po ewentualnej zmianie władzy, na którą powoływał się poseł Gdula, obok Lewicy rządzić mogłaby– Donald Tusk zmienia zdanie szybciej niż skarpetki. Raz mówił, że bardzo troszczy się o Kościół, a innym razem domagał się zabrania krzyży z przestrzeni publicznej – zauważa. – Jest on lideremrządzącej w Unii Europejskiej. Poprzez swój pobyt w Brukseli DonaldMożliwe, że kiedyś był bezobjawowym katolikiem, ale dziś jest przedstawicielem nurtu laickiej lewicy w Europie – komentuje Rzymkowski.