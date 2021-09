Błaszczak odpowiada Różańskiemu. „Bogu dzięki, że nie jest już dowódcą”

Bogu dziękujemy, że ten pan już nie jest dowódcą – powiedział o emerytowanym generale Mirosławie Różańskim minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Mirosław Różański, związany obecnie z Polską 2050 Szymona Hołowni, w rozmowie z Onetem negatywnie odnosił się do prowadzenia polskich ćwiczeń wojskowych przy wschodniej granicy z Białorusią.



Różański twierdził, że ćwiczenia to niepotrzebne wpisywanie się w rosyjską narrację, która może teraz powiedzieć – jak oceniał – że istnieje zagrożenie, bo polscy żołnierze się mobilizują.



O słowa emerytowanego generała pytany był w Polskim Radiu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



– Bogu dziękujemy, że ten pan już nie jest dowódcą. Jest teraz politykiem totalnej opozycji – wskazał minister.



Jak dodał, kiedy Różański był dowódcą, „no to wówczas dochodziło do osłabienia Polski, jeżeli chodzi o wschód naszego kraju, jeżeli chodzi o wschodnią flankę”. – Zostawili wschód Polski, zostawili wschodnią na pastwę agresora. Po 2015 roku to się zmieniło – powiedział.



– 2011 rok był szczególnie zły dla Wojska Polskiego. Wtedy zlikwidowano pułk przeciwpancerny w Suwałkach, I warszawską dywizję zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki, która operowała na wschodzie, zlikwidowano brygadę w Lublinie, batalion w Siedlcach. Dziś we wszystkich tych miastach funkcjonują poważne jednostki wojskowe. Dziś żołnierze z zachodu ćwiczą na wschodzie naszego kraju, odstraszają ewentualnego agresora. Agresor wie, że jeżeli wyśle „zielonych ludzików”, no to spotka tam żołnierzy WP, którzy nie pozwolą na agresję – dodał Błaszczak.





Kim jest Mirosław Różański

Gen. Różański to były dowódca rodzajów sił zbrojnych, który odszedł do rezerwy w 2016 r. Różański znany jest ze swych kontrowersyjnych wypowiedzi. W sierpniu podczas festiwalu muzycznego w Kostrzynie nad Odrą generał porównywał sytuację w kraju do sytuacji, jaka ma miejsce w Syrii. Generał sugerował wówczas, że Polsce grozi wojna, a we władzach potrzebna jest zmiana.W styczniu 2020 r. Różański został doradcą Szymona Hołowni; koordynował pracę jego zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.