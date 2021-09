Łukasz Szumowski był wolontariuszem na beatyfikacji kard. Wyszyńskiego

Były minister zdrowia Łukasz Szumowski podjął się nietypowego zadania. W trakcie niedzielnej beatyfikacji kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej był wolontariuszem opieki medycznej.

Szumowski, który jest z zawodu lekarzem kardiologiem, od 2018 roku do sierpnia 2020 roku pełnił funkcję ministra zdrowia.



Od czasu, gdy opuścił politykę, nie było o nim już głośno. Teraz „Super Express” poinformował, że Łukasz Szumowski podjął się ważnego zadania.



Były polityk podczas niedzielnej beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej czuwał nad zdrowiem pielgrzymów zgromadzonych na placu przed Świątynią Opatrzności Bożej.



„Zgłosiłem się jako wolontariusz do opieki medycznej” – powiedział Szumowski.



Jak dodał, „na szczęście nie było żadnych poważnych zdarzeń. Jedną osobę trzeba było odesłać karetką. Większość to były drobne zasłabnięcia, które udało się szybko opanować”.