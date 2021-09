Duży spadek Platformy i zaskakujący wynik Hołowni. Nowy sondaż

Prawo i Sprawiedliwość zalicza wzrost poparcia, a Koalicja Obywatelska notuje potężny jego spadek – tak wynika z nowego sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski. Ruch Szymona Hołowni Polska 2050 spadł poniżej 10 proc.

Sondaż do Sejmu. Wyniki

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, zdecydowane zwycięstwo odniosłoby Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego w nowym badaniu może liczyć naTaki wynik oznacza wzrost o 2,2 pkt. proc. w porównaniu z sierpniowym badaniem.Na drugim miejscu znajduje się Koalicja Obywatelska, którą wskazało 22,3 proc. respondentów. Oznacza to duży spadek poparcia tej formacji,WP zauważa, że KO wraca tym samym do poziomu poparcia z początku lipca.Podium zamyka słabnąca Polska 2050 Szymona Hołowni. Na to ugrupowanie głosować zamierza(spadek o 0,8 pkt. proc. w porównaniu z sierpniowym sondażem).Kolejne miejsce przypada Konfederacji, która mogłaby liczyć na poparcie 8,8 proc. ankietowanych (wzrost o 2,9 pkt. proc.).

Z badania wynika, że w Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z wynikiem 6,8 proc. głosów (spadek o 0,1 pkt. proc.), a także Polskie Stronnictwo Ludowe, na które głos oddałoby 5,2 proc. respondentów (wzrost o 0,2 pkt. proc.).



Aż 11,3 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos w wyborach. Gotowość pójścia do urn wyraziło 41,3 proc. badanych.



Szef Centrum Analiz Strategicznych, podsekretarz stanu w KPRM Norbert Maliszewski analizując wyniki sondażu przekazał, że wśród zdecydowanych wyborców poparcie PiS przekracza 40 proc.

Poparcie dla PiS 41 proc. wśród wyborców zdecydowanych!



Ósmy sondaż ze wzrostem PiS (+2,2 pp), szósty ze spadkiem KO (- 5,3 pp). Wyniki przeliczone dla zdecydowanych:

PiS41,04

KO25,14

Polska 205010,37

Konfederacja9,92

Lewica7,67

PSL5,86https://t.co/thQFLhEPDv pic.twitter.com/BWxc48H9hV — Norbert Maliszewski (@nmaliszewski) September 14, 2021

źródło: Wirtualna Polska

Sondaż United Surveys został przeprowadzony 10 września metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.