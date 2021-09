Zobaczyli dyndającego nad stadionem kota i nie wahali się ani sekundy. Spadł [WIDEO]

Kilkadziesiąt sekund grozy na stadionie w Miami. W pewnym momencie meczu piłkarskiego nad trybunami kibice zauważyli wiszącego kota. Zwierzę trzymało się przed upadkiem. Nie było szans, by dotrzeć do niego i podać pomocną dłoń. Musiało spaść.

Sportowe widowisko tamtego dnia nie mogło konkurować ze spektaklem czarno-białego kota. Musiał to być dachowiec – co tłumaczyłoby fakt, że znalazł się na pokryciu stadionu w Miami. Dramatyczne wydarzenia porwały tysiące fanów, którzy na kilkadziesiąt sekund zamarli, śledząc rozpaczliwe próby zwierzaka.





Kot wisiał na kablu nad stadionem

Nagrania pokazują, jak kurczowo trzyma się obiema przednimi łapami kabla, a po chwili – gdy nie wytrzymuje obciążenia – już tylko jedną. Potem kot upada.Znajdujący się bezpośrednio pod nim fani na trybunach byli jednak na to przygotowani. Natychmiast z przyniesionej na mecz amerykańskiej flagi utworzyli swego rodzaju siatkę, w którą jakimś cudem uchwycili spadające zwierzę.„Złapał kota! Niewiarygodne!” – relacjonował na żywo radiowy spiker. Gdy okazało się, że kot przeżył, kibic uniósł go triumfalnie w górę, co wywołało wiwat tysięcy fanów na stadionie.„Gdzie byli ci goście, kiedy spadał Mufasa?” – komentują internauci.