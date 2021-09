Niszczenie zasieków na granicy. Tak uważa większość badanych [SONDAŻ]

Większość badanych krytycznie ocenia zachowanie osób próbujących zniszczyć zasieki na granicy polsko-białoruskiej – wynika z nowego sondażu pracowni Social Changes na zlecenie wpolityce.pl.

Pod koniec sierpnia grupa 13 osób (12 obywateli Polski i jeden obywatel Holandii) na granicy z Białorusią w okolicach wsi Szymaki weszła na pas drogi granicznej, użyła nożyc do metalu i próbowała rozerwać zasieki z drutu kolczastego. Zasieki ułożono, by przeciwdziałać nielegalnej migracji z Białorusi.



Wśród zatrzymanych był Bartosz K., szef rady Fundacji Otwarty Dialog, który kilka lat temu wydał instrukcję o tym, jak obalić rząd: „Niech państwo stanie. Wyłączmy rząd”. Kilka dni temu wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” artykułu Bartosza K., w którym nawołuje on do obalania zasieków na granicy polsko-białoruskiej.

Jak wynika z badania pracowni Social Changes, Polacy bardzo krytycznie oceniają zachowanie tych osób.

Krytycznie do próby niszczenia zasieków odnosi się 68 proc. respondentów. 21 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Działanie grupy pozytywnie ocenia zaledwie 11 proc. badanych.



W ocenie 53 proc. badanych osoby odpowiedzialne za niszczenie ogrodzenia powinny trafić do aresztu. Przeciwnego zdania jest co czwarty badany.



Przypomnijmy, Sąd Rejonowy w Sokółce nie uwzględnił wniosku prokuratury o trzymiesięczny areszt 13 osób, którym postawiła zarzuty związane ze zniszczeniem fragmentu ogrodzenia na granicy z Białorusią.



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1051 osób od 3 do 6 września.