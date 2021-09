Tak chcą dobić Hołownię. Zaskakujące doniesienia ws. Muchy

Posłanka Polski 2050 Joanna Mucha, jest o krok od powrotu do Platformy Obywatelskiej – donosi „Super Express”. Według nieoficjalnych informacji w tej sprawie interweniować miał Donald Tusk. Posłanka Mucha na Twitterze oznajmiła, że doniesienia gazety to fake news.

Joanna Mucha o swym odejściu z PO i podjęciu współpracy z Polską 2050 Szymona Hołowni poinformowała pod koniec stycznia. To wieloletnia posłanka Platformy Obywatelskiej i była minister sportu.



Pytana wtedy o przyczyny rozstania z Platformą powiedziała m.in., że formacja ta „straciła moc wygrywania wyborów”. Przypomnijmy, PO była wówczas w głębokim kryzysie i jej poparcie w różnych sondażach spadało do poziomu kilkunastu procent.



Jak podaje Super Express”, posłanka Mucha może już niedługo wrócić do Platformy.





Tusk chce rozbić Hołownię

„Powody są dwa: powrót Tuska i spadające sondaże Hołowni. Widać gołym okiem, że nie ma chemii między posłami Hołowni, a” – mówi rozmówca gazety.

Gazeta przypomina, że powrót Tuska do polskiej polityki na początku lipca był ciosem dla Hołowni. Z dnia na dzień PO odzyskała drugie miejsce w sondażach i zabrała część elektoratu byłemu prezenterowi TVN. „Najpierw zabrał mu kilka procent, teraz zarzucił sieci na Aśkę. To już kwestia czasu” – komentuje rozmówca gazety.



„Nic o tym nie wiem, ale oczywiście warto rozmawiać i nie można wykluczyć takiego scenariusza, jeśli Joanna Mucha będzie chciała” – podkreśla Robert Kropiwnicki.



Według gazety nieoficjalnie mówi się, że Platforma już niedługo będzie chciała politycznie dobić Hołownię. „Nie zajmowaliśmy się rozbiorem Hołowni… na razie” – śmieje się jeden z posłów.



Jak zaznaczał „SE”, Mucha nie odpowiedziała na przesłane pytanie i nie odbierała telefonu od redaktorów gazety. Posłanka do publikacji odniosła się na Twitterze, gdzie stwierdziła, że nie ma zamiaru opuścił ugrupowania Hołowni.

Jakie „źródła”, takie newsy i taka gazeta. Proponuję używać jej w toalecie, do niczego więcej się nie nadaje. Nic,kompletnie nic w tym artykule nie jest prawdą. O powrocie do PO z nikim, powtarzam NIKIM nie rozmawiałam, NIE MAM ZAMIARU wracać. Skąd oni to biorą? @se_pl 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/HJoeBXmCG8 — Joanna Mucha (@joannamucha) September 14, 2021