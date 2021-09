Nicholas nadchodzi. Teksasowi grożą „błyskawiczne powodzie”

Burza tropikalna Nicholas zbiera siły i grozi przekształceniem się w Teksasie w nocy z poniedziałku na wtorek w huragan, który może przynieść do pół metra deszczu w części wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. W Houston już są zalane autostrady.

Trąba powietrzna spustoszyła włoską wyspę [WIDEO] Dwie osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych, w tym cztery ciężko w wyniku przejścia trąby powietrznej nad włoską wyspą Pantelleria, na... zobacz więcej

Krajowe Centrum Huraganów (NHC) ostrzega, że Nicholas może przekształcić się w huragan przed dotarciem do północno-zachodniego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Szybkość wiatru w centrum burzy przekracza już 180 km/godz.



Według telewizji ABC News prawie cała linia brzegowa stanu Teksas została objęta ostrzeżeniem przed potencjalnymi tak zwanymi błyskawicznymi powodziami. Lokalne media informowały w poniedziałek wieczorem o zalaniu autostrad w Houston.



Krajowa Służba Pogodowa (NWS) wydala ostrzeżenie przed „zagrażających życiu powodziami, zwłaszcza na obszarach silnie zurbanizowanych”. Mogą one wystąpić w najbardziej wysuniętej na północ części wybrzeża Zatoki Meksykańskiej oraz na południowym zachodzie Luizjany.



Nicholas zagraża obszarowi od Port Arawia, położonego na wschód od Corpus Christi do przełęczy San Luis. Alerty dotyczą też Houston, największego miasta stanu Teksas, nawiedzonego wcześniej przez huragan Harvey oraz burzę tropikalną Imelda w 2019 roku.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

O godziny 20 w poniedziałek czasu lokalnego NHC informowało o ulewnych deszczach, silnych wiatrach i gwałtownych falach związanych ze sztormem w części środkowego i górnego wybrzeża Teksasu. Wiatr osiągał prędkość 112 km/godz. i przemieszczał się na północny-wschód z prędkością około 20 km/godz.Według amerykańskiego radia publicznego NPR z powodu zagrożenia powodziowego okręg szkolny w Houston odwołał na wtorek zajęcia. Miasto podjęło kroki aby zminimalizować skutki żywiołu.– Monitorujemy tę burzę bardzo, bardzo dokładnie – zapewniał burmistrz Houston Sylvester Turner. Władze miejskie informowały, że zaczynają dostrzegać „miejsca o wysokim poziomie wody na autostradach”.