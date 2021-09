Trzej żołnierze wyklęci zostaną pochowani z honorami

Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie zostaną z wojskowymi honorami pochowani ks. Władysław Gurgacz „Sem”, kapelan żołnierzy wyklętych Ryszard Kłaput „Pomsta” i podporucznik Tadeusz Zajączkowski „Mokry”. Żołnierze wyklęci to ofiary zbrodni sądowych okresu stalinowskiego.

Ich szczątki zostały odnalezione podczas prac poszukiwawczych Instytutu Pamięci Narodowej na cmentarzu Rakowickim, prowadzonych w latach 2017-18.



Ceremonia z rozpocznie się uroczystym wprowadzeniem trumien do bazyliki Mariackiej o godz. 11.40, a w południe zostanie odprawiona msza pogrzebowa. Po mszy kondukt żałobny przejdzie na cmentarz, gdzie żołnierze spoczną w nowej Kwaterze Wojennej Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego 1939-63.





Sługa Maryi

Ks. Władysław Gurgacz, jezuita, współpracował z podziemiem niepodległościowym na Podkarpaciu od 1948 r. Nosił pseudonim Sem – „Sługa Maryi”. Wobec żołnierzy pełnił posługę duszpasterską. Udzielał sakramentów, odprawiał msze święte, prowadził też wykłady z filozofii i języka polskiego. Namawiał do ograniczenia akcji zbrojnych. Aresztowany w lipcu 1949 r. w Krakowie, został oskarżony o napady rabunkowe.Proces żołnierzy niepodległościowego podziemia w sierpniu 1949 r. w Krakowie został nagłośniony przez komunistyczną propagandę.W sierpniu zapadł wyrok śmierci, a 14 września 1949 r. ks. Władysława Gurgacza stracono w więzieniu Montelupich w Krakowie, wraz z dwoma współoskarżonymi. W 1992 r. został zrehabilitowany.Ryszard Kłaput „Pomsta” po zakończeniubył żołnierzem 3. kompanii Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia”. 8 listopada 1946 r. został zatrzymany w zasadzce zorganizowanej przez funkcjonariuszy UB i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.Po pokazowym procesie niespełna 23-letni Ryszard Kłaput 7 stycznia 1947 r. został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 17 stycznia w więzieniu Montelupich w Krakowie. Został potajemnie pochowany w bezimiennej mogile na cmentarzu Rakowickim. Jego szczątki odnaleziono i zidentyfikowano w 2018 r.Tadeusz Zajączkowski „Mokry” należał do działającego na Podhalu oddziału partyzanckiego „Błyskawica” – „Huragan” Stanisława Marka „Orlicza”. Został aresztowany 25 sierpnia 1946 r. Pod koniec września skazano go na karę śmierci.. Szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w 2017 r.