Wtorkowa pogoda nas rozpieści. Gdzie najgoręcej? [PROGNOZA]

Wtorek będzie pogodny w większości kraju. Jedynie we wschodniej części Polski możliwe jeszcze będą lokalne, słabe opady deszczu. Jak przekazał Kamil Walczak, synoptyk IMGW, na południowym zachodzie kraju termometry wskażą 25 stopni Celsjusza. Od czwartku ochłodzenie.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Europa Wschodnia oraz częściowo Północna i Zachodnia są pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem słabych wyżów. Wschodnia oraz północno-wschodnia część Polski jest w zasięgu zatoki niżu znad Finlandii, w strefie rozmywającego się frontu chłodnego. Pozostałą część kraju obejmuje słaby obszar podwyższonego ciśnienia. Utrzymuje się nad nami powietrze polarne morskie.



Zdaniem synoptyka Kamila Walczaka, wtorkowy ranek będzie stosunkowo ciepły, jak na połowę września. Jeszcze przed godz. 7 termometry wskażą od 9 stopni Celsjusza na północy, przez 10-11 stopni w centrum do 13-14 stopni na południu kraju i Wybrzeżu.





IMGW: temperatura do 25 stopni

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IMGW

– Od godziny siódmej do około godziny jedenastej temperatura będzie szybko rosnąć, żeby osiągnąć swoje dobowe maksimum na poziomie 18-20 stopni na północy kraju, a na południowym zachodzie i zachodzie, czyli we Wrocławiu czy Zielonej Górze, nawet 25 stopni Celsjusza., jedynie we wschodniej części i na Wybrzeżu mogą się jeszcze zdarzyć bardzo słabe, trwające kilka minut, lokalne opady deszczu – powiedział Walczak.W Warszawie we wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami także małe. Temperatura maksymalna 21 stopni. Wiatr słaby, zmienny z przewagą północno-zachodniego. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo także duże. Miejscami silne zamglenia i możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna 11 stopni. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 22 stopni. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe, w Warszawie wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.W środę w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Na południowym zachodzie możliwe burze. W pozostałej części Polski pogodnie. Jeszcze ciepło, od 19-20 stopni na północy do 26 stopni na południu.Niestety od czwartku może zacząć się ochłodzenie. Będzie więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu, temperatura maksymalna od 16-18 stopni na północy do 20 stopni na południu. W piątek kontynuacja takiej pogody.. Temperatura od 14 do 18 stopni, lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich około 13 stopni. W niedzielę też chłodno, ale możemy liczyć na więcej