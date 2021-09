Szkoła widmo. Placówką zajęła się prokuratura [WIDEO]

Zamiast wszechstronnej edukacji – rozczarowanie. Zamiast świadectwa szkolnego – kłopoty. Prywatna szkoła ze Skarżyska-Kamiennej miała uczyć w duchu Montessori, ale sama okazała się... duchem. O jej istnieniu nie wiedziało Kuratorium Oświaty, placówka nie była nigdzie zarejestrowana, a pozwoleń dla niej nie wydały sanepid ani straż pożarna. Realne były tylko dzieci, a teraz i one mogą mieć realne problemy. Sprawą szkoły widma zajmuje się już prokuratura – informuje TVP3 Kielce.

W czerwcu syn pani Martyny kończył czwartą klasę w prywatnej szkole Centrum Edukacji Montessori przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. Były dyplomy, książki i krótka notka z osiągnięciami ucznia. Ale tego, co dla dziecka w tym dniu najważniejsze, czyli świadectwa, nie było.



– Mój syn kończył czwarta klasę, chciał zobaczyć oceny, otwieramy teczkę i jest karta wydrukowana z podpisem wychowawcy o tym, jakie osiągnięcia ma dziecko… Spojrzałam na panią dyrektor i mówię: „Gdzie jest świadectwo?”. Odpowiedziała: „No w naszym systemie jest na koniec ósmej klasy” – relacjonuje Martyna Król-Brauer.





Szkoła bez pozwoleń

Okazało się, że nie tylko świadectwa nie było. W świetle przepisów i pozwoleń całapo prostu nie istniała.Syn pani Martyny ostatecznie świadectwo dostał w połowie sierpnia pocztą. Ale nie ze szkoły w Skarżysku, do której chodził, tylko z placówki w Szydłowcu w województwie mazowieckim.– Skarżysko nie mogło być filią tej z Szydłowca, tylko odrębną placówką, zarejestrowaną w kuratorium oświaty w Kielcach. Wszystko powinno być zatwierdzone w naszym województwie. Ale nigdy nie było – mówi Król-Brauer.Sprawa szkoły, której nie było, trafiła w końcu do Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Urzędnicy byli zaskoczeni, bo placówki nie ma w systemie, nie mogli więc kontrolować czegoś, co nie istnieje. Ale większy problem mają uczniowie, bo ich świadectwa, jeśli je dostali, są w świetle prawa nieważne., bo na dzisiaj nie można ich przyjąć do kolejnej klasy. One po prostu nie mają świadectwa ukończenia klasy programowo niższej – wyjaśnia Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty.Sprawą zajęła się też. Śledczy badają, czy nie doszło do fałszerstwa i oszustwa., że ta szkoła nie ma wpisu do ewidencji, a sprawdzeń nie dokonały tam poszczególne służby: sanepid i. Dlatego dzieci ewentualnie mogły być narażone na uszkodzenia ciała i niebezpieczeństwa – informuje Tomasz Rurarz, Prokurator Rejonowy ze Skarżyska-Kamiennej.Placówka ze Skarżyska od nowego roku szkolnego nadal działa, ale w innym miejscu. Jej właścicielka sprawy przed kamerą komentować nie chciała i zapowiedziała przysłanie oświadczenia. Do chwili emisji tego materiału TVP3 Kielce takiego nie otrzymała.