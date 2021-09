Jak podczas grzybobrania nie zgubić się w lesie? [WIDEO]

Policjanci coraz częściej są wzywani do osób, które zgubiły się w lesie. Choć wrześniowa pogoda zachęca do leśnych wędrówek, zdarza się, że ich miłośnicy zapominają o podstawowych zasadach, którymi należy się kierować, udając się na grzyby czy na spacer – informuje TVP3 Szczecin. Jak się zachować, by z takich eskapad bezpiecznie wrócić do domu?

Wrześniowa aura przyciąga do lasu grzybiarzy, biegaczy czy miłośników spacerów. Niestety, te wyprawy czasami kończą się niekomfortowo, bo łatwo się zgubić. Policjanci dostają ostatnio coraz więcej takich zgłoszeń. Przypominają więc, że warto pamiętać o kilku zasadach.



– Zabierzmy ze sobą przede wszystkim telefon i latarkę. Chodząc i wędrując po lesie pamiętajmy również o tym, żeby zapamiętywać punkty odniesienia czy charakterystyczne elementy, które później pomogą nam w drodze powrotnej – wymienia kom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.





Sprawdzone metody

Nawet doświadczonym grzybiarzom może się przydarzyć w lesie nieszczęście. Witold Cienkowski do lasu chodzi od dziecka, a mimo to zdarzyło mu się zgubić, dlatego teraz zawsze stara się stosować sprawdzone metody.– Jeżeli jest słońce, to pilnować kierunków geograficznych. Jak wchodzę na północ, wracam na południe. Drugim dobrym sposobem w nieznanym lesie to jest nie przechodzić żadnej drogi – tłumaczy Cienkowski, zapalony grzybiarz. Dobrze jest też trzymać się konkretnych miejsc.Miłośnikom leśnych wędrówek w sukurs idzie też współczesna technika. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe uruchomiło z myślą o nich specjalną stronę internetową –– Możemy zobaczyć, jak wygląda las z góry, jakie są obiekty w tym lesie, do którego się udajemy, a przede wszystkim spojrzeć, zeskanować teren, w który się udajemy, żebyśmy wiedzieli, gdzie się znajdujemy, gdzie są drogi dojazdowe, różnego rodzaju obiekty – opisuje Marek Stasiuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.Co zrobić, gdy już zabłądzimy? Przede wszystkim nie panikować i jak najszybciej wezwać pomoc. – Nie czekajmy. Natychmiast wzywajmy pomoc. Jeżeli słyszymy, że gdzieś jest w pobliżu jakaś droga, dojdźmy do niej. To znacznie ułatwi odnalezienie – informuje kom. Kosiec.