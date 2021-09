Łazik marsjański kieleckich naukowców wygrał międzynarodowe zawody [WIDEO]

Łazik marsjański Impuls został ogłoszony zwycięzcą zawodów European Rover Challenge 2021, prowadzonych na torze imitującym warunki geologiczne panujące na Marsie. Impuls został skonstruowany na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.

Zawody rozgrywano na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, gdzie powstało zwycięskie urządzenie. Opracowali je studenci, doktoranci i pracownicy wchodzący w skład koła naukowego automatyki i robotyki Impuls Mars Rover na wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.



W pokonanym polu młodzi naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej zostawili zespoły z Turcji (ITU Rover Team) i ze Szwajcarii (EPFL Xplore), które zajęły drugie i trzecie miejsce.



Kielecki Impuls wygrał w formule stacjonarnej, co oznacza że twórcy łazików byli obecni na miejscu i operowali własnymi konstrukcjami. Rywalizowano też bowiem w formule zdalnej.



Jak wyjaśnił Łukasz Wilczyński, organizator ERC 2021 i szef Europejskiej Fundacji Kosmicznej, chodzi o to, że zespoły z każdego zakątka naszego globu mogą uczestniczyć w zawodach bez przyjeżdżania na miejsce. Operują wtedy zdalnie, z miejsca, w którym się znajdują, przygotowanym przez organizatorów łazikiem Leo. W tej formule zawodnicy nie mogą oczywiście pochwalić się własnymi konstrukcjami. Sprawdzane są za to umiejętności programowania.



W formule zdalnej pierwsze miejsce zajął zespół z Indii – DJS Antariksh. Jak dodaje Wilczyński, pomysł na rozgrywanie zawodów w tej kategorii narodził się z potrzeby chwili. Wypróbowano go w ubiegłym roku, gdy pandemia koronawirusa przekreśliła plany urządzenia tradycyjnych zawodów i wtedy był to jedyny sposób przeprowadzenia konkursu.

źródło: PAP, TVP3 Kielce

Do tegorocznych zawodów European Rover Challenge przystąpiło 37 drużyn z całego świata. Te, które rywalizowały w formule stacjonarnej, musiały zmierzyć się ze specjalnym torem marsjańskim, przygotowanym na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej przez zespół Anny Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych PAN. Specjalistka od geologii powiedziała, że. Tym razem postawili na fragment nazwany Elysium Planitia.– Wybraliśmy Elysium, bo w tym roku opublikowano kilka prac, które wskazują na możliwość aktywności w tym miejscu wulkanów. Mars na zdjęciach jest zimny, pustynny, martwy, ale – jak się okazuje – to nie jest do końca prawda o tej planecie – mówi Łosiak.