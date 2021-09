Norweska telewizja prognozuje wyniki wyborów. Szykuje się zmiana władzy?

Będąca w opozycji Partia Pracy wygrała w poniedziałek wybory do norweskiego jednoizbowego parlamentu, Stortingu – wynika z prognozy telewizji publicznej NRK opublikowanej po zamknięciu lokali wyborczych. Wybory parlamentarne w Norwegii odbyły się 13 września.

Z szacunków NRK wynika, że Partia Pracy uzyskała 25,7 proc. głosów i wraz z Partią Centrum (14 proc.) oraz Socjalistyczną Partią Lewicy (7,7 proc.) ma większość w 169-miejscowym parlamencie.



Mimo zwycięstwa wynik Partii Pracy jest o 1,7 proc. słabszy niż cztery lata temu. Kandydatem na premiera będzie szef Partii Pracy Jonas Gahr Store, który zapowiedział na wtorek rozpoczęcie rozmów koalicyjnych.



Rządząca od ośmiu lat Partia Konserwatywna premier Erny Solberg zdobyła poparcie 19,8 proc. Słabo wypadli również jej koalicjanci, liberałowie oraz chadecy, którzy mogą zdobyć jedynie po kilka mandatów.

źródło: pap

Partia Zielonych osiągnęła według prognoz 4,1 proc. poparcia i zwiększy swoje posiadanie z jednego mandatu do siedmiu. Jeśli szacunki potwierdzą się Zieloni, którzy jako jedyni domagali się zaprzestania wydobycia ropy naftowej i gazu do 2035 roku, nie wejdą do rządu.Prognoza NRK oparta jest na głosach oddanych przedterminowo. Z tej możliwości skorzystała rekordowa liczba 1,6 mln osób, czyli 42,3 proc. uprawnionych.