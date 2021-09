Niemiecki ekonomista ostrzega: „Fit for 55” zabójcze dla gospodarki

Przyjęty w lipcu pakiet legislacyjny „Fit for 55”, który ma przystosować państwa członkowskie Unii Europejskiej do zaostrzonych celów klimatycznych, wywołał w Niemczech różne opinie. Podczas gdy w mediach dominują argumenty na rzecz śmielszej walki ze zmianą klimatu, niemieccy eksperci ostrzegają przed jej skutkami.

Przychylne artykuły o planach klimatycznych Brukseli nie wystarczyły, by przekonać do nich wszystkich ekonomistów. Zdaniem analityka instytutu Deutsche Bank Research Erica Heymanna zaplanowane zmiany wywrą ogromną presję na niemieckie gospodarstwa domowe i użytkowników transportu.



– Cele klimatyczne Unii zniszczą kapitał i przyczynią się do deindustrializacji niemieckiej gospodarki – ostrzega Heymann.



Ekonomista tłumaczy, że narzucone tempo „rewolucji ekologicznej” i idących z nią w parze inwestycji w źródła wytwórcze spowoduje szybki wzrost cen energii, skazując wiele firm na upadek.



Kontrowersje budzą głównie nowe limity emisji w transporcie drogowym.



„Propozycja zakładająca stuprocentową redukcję emisji CO2 do 2035 roku jest równoznaczna z całkowitym zakazem stosowania silników spalinowych. Ten radykalizm jest sprzeczny z filozofią naszego przemysłu motoryzacyjnego” – pisze tygodnik „Wirtschaftswoche”.

