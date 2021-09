Stanisław Lem ma swoją tablicę we Lwowie, mieście, gdzie się urodził

13 września 1921 roku urodził się Stanisław Lem, jeden z najbardziej znanych polskich twórców na świecie. We Lwowie odsłonięto tablicę upamiętniającą pisarza.

Na uroczystości przy ulicy Lepkoho - dawnej Brajerowskiej 4, gdzie pisarz mieszkał wraz z rodziną w latach 1921-1941, byli obecni przedstawiciele władz Lwowa i Krakowa oraz mieszkańcy miasta. Jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, eseistów i filozofów XX wieku urodził się we Lwowie przed stu laty.



Na tablicy w trzech językach – po ukraińsku, angielsku i po polsku – zamieszczono notkę biograficzną z cytatem Lema: „Jestem lwowianinem i lwowianinem do śmierci pozostanę...”



Polonista Uniwersytetu Lwowskiego dr Ostap Śliwiński zaznaczył, że pisarz urodził się we Lwowie, tu uczył się w gimnazjum i na uniwersytecie. – W czasach, gdy był uczniem gimnazjum, codziennie przechodził obok uniwersytetu. Jest to również opisane w jego „Wysokim Zamku” – dodał.





Nigdy nie wrócił do rodzinnego miasta

Wraz z ponownym wkroczeniem wojsk sowieckich i zmianą granic w 1945 roku Stanisław Lem przeniósł się do Polski i nigdy nie wrócił do rodzinnego miasta.Dzieła Stanisława Lema zostały przetłumaczone na ponad 50 języków i mają łączny nakład 40 milionów egzemplarzy.