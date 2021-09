Nocny odstrzał dzików w mieście wojewódzkim. Wydano ostrzeżenie

W poniedziałek w godzinach wieczorno-nocnych miejski łowczy na zlecenie Centrum Zarządzania Kryzysowego na terenie parku Cytadela podejmie próbę odstrzału redukcyjnego dzików – poinformował w poniedziałek Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

W komunikacie Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie poznańskiego parku Cytadela. W komunikacie wskazano, że „w godzinach wieczorno-nocnych w dniu 13.09.2021 r. miejski łowczy na zlecenie CZK podejmie próbę odstrzału redukcyjnego dzików. Przed wyjazdem na ww. odstrzał zostanie również zawiadomiony dyżurny KMP w Poznaniu”.



Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności.



Dziki pojawiają się m.in. na poznańskich osiedlach, w miejskich parkach. Wielokrotnie apelowano także, by nie dokarmiać zwierząt, gdyż może to spowodować zagrożenie.





