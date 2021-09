KE chce kary dla Polski. Z krajów UE docierają głosy sprzeciwu [WIDEO]

Komisja Europejska złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwość Unii Europejskiej o ukaranie Polski. Zdaniem komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reyndesa to „następstwo nieprzestrzegania przez polski rząd postanowienia ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”. Takie stanowisko KE wywołało sprzeciw w innych krajach członkowskich. - To sytuacja bez precedensu - stwierdziła minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga.

Głosy sprzeciwu wobec takiej postawy Komisji Europejskiej dobiegają także z innych krajów.



– Przepisy europejskie muszą być zgodne z krajową konstytucją. Prawo europejskie nie jest nadrzędne wobec konstytucji danego kraju – powiedział premier Słowenii Janez Jansa.



„To sytuacja bez precedensu w historii Unii Europejskiej, że Komisja Europejska domaga się kar finansowych dla kraju członkowskiego. To niepokojące, że Unia próbuje wkroczyć w wewnętrzny porządek prawny kraju (...). Węgry wspierają Polskę” – napisała minister sprawiedliwości Judit Varga.



Z tak daleko posuniętym wpływem Brukseli nie zgadza się także hiszpański europoseł Herman Tertsch.



– To wyborcy decydują o tym, kto rządzi w danym kraju, a KE nie każdy taki wybór się podoba. To nienormalne i nieujęte w żadnym traktacie, żeby Bruksela narzucała innym krajom swoje ideologie – powiedział w programie „Minęła 20” na antenie TVP Info.

#wieszwiecej Polub nas

Dyktat Brukseli krytykuje także kandydat na prezydenta Francji, a w przeszłości wysoki rangą urzędnik unijny.



– Francja musi odzyskać suwerenność prawną, aby nie podlegać już wyrokom TSUE. Musimy odbudować francuskie wpływy. Konieczne jest przywrócenie równowagi w stosunku do wpływów niemieckich, które dominują – uważa Michel Barnier.





Dlaczego KE chce ukarać Polskę?

źródło: wiadomości

Cytowany przez Deutsche Welle Reynders oświadczył, że wniosek złożony przez KE jest następstwem nieprzestrzegania zastosowanego przez TSUE środka tymczasowego, dotyczącego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.– Polski rząd przysłał nam list, z którego wynika, że Polska nie zamierza w wystarczającym stopniu zrealizować tej decyzji. W odpowiedzi zwróciliśmy się o nałożenie dziennych kar finansowych. Teraz decyzja należy do sądu – wyjaśnił.