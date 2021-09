Wtorek bez deszczu i ciepły – nawet do 25 stopni. Gdzie tak będzie?

Wtorek będzie pogodny w większości kraju. Jedynie we wschodniej części Polski możliwe jeszcze będą lokalne, słabe opady deszczu. Jak powiedział Kamil Walczak, synoptyk IMGW, na południowym zachodzie kraju termometry wskażą 25 stopni Celsjusza.

Zdaniem Kamila Walczaka, synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wtorkowy ranek będzie stosunkowo ciepły, jak na połowę września. Jeszcze przed godz. 7 termometry wskażą od 9 stopni Celsjusza na północy, przez 10-11 stopni w centrum do 13-14 st. C na południu kraju i Wybrzeżu.





Nawet 25 stopni Celsjusza

Od godziny siódmej do około godziny jedenastej temperatura będzie szybko rosnąć, żeby osiągnąć swoje dobowe maksimum na poziomie 18-20 stopni na północy kraju, a na południowym zachodzie i zachodzie, czyli we Wrocławiu czy Zielonej Górze,– Nad zdecydowaną większością Polski nie będzie padać, jedynie we wschodniej części i na Wybrzeżu mogą się jeszcze zdarzyć bardzo słabe,– dodał Walczak.