To miała być „wina PiS-u”. Ekspert dla „GW”: Inflacja to zjawisko ogólnoświatowe

Inflacja na świecie „mocno przyspiesza” – wynika z wypowiedzi Adama Czerniaka, ekonomisty z SGH i dyrektora ds. badań Polityka Insight dla gazeta.pl. – To nie jest tak, że tylko w Polsce mamy wzrost cen, podobny problem wystąpił w całej Europie i w Stanach – rozwiewa wszelkie wątpliwości ekspert. Z wypowiedzi opozycyjnych polityków i sprzyjających im mediów wynikało dotąd, że za wzrost inflacji w kraju odpowiada polski rząd.

Wywiad Czerniaka dla portalu „Gazety Wyborczej” poświęcony jest głównie rynkowi nieruchomości. Ekonomista twierdzi, że na rynku mieszkań istnieje „bańka cenowa”, która zagraża przede wszystkim zwykłym właścicielom - nie inwestorom czy spekulantom. Z jednej strony sam przyznaje, że przestrzega przed „pęknięciem bańki” – gwałtownym spadkiem cen – już od dwóch lat, a więc od okresu sprzed pandemii. Dotąd takie zjawisko nie nastąpiło. Z drugiej – właśnie z pandemią i panującą obecnie na świecie sytuacją ekonomiczną łączy obserwowany wzrost cen nieruchomości. Chodzi o brak zysków (a nawet straty) z trzymania piędziędzy na kontach bankowych, co w połączeniu z inflacją spowodowało zainteresowanie nieruchomościami i wzrost popytu.



– Trzymanie oszczędności w banku oznacza stratę, roczne lokaty na przykład w Polsce są oprocentowane średnio na 0,16 proc., więc jeśli doliczyć do tego różne opłaty bankowe, to często klient musi dopłacić do trzymania pieniędzy w banku. W innych krajach jest jeszcze gorzej. Zamożni klienci może by to nawet przeboleli i zostawili oszczędności w bankach, ale widzą, że mocno przyspiesza inflacja. To nie jest tak, że tylko w Polsce mamy wzrost cen, podobny problem wystąpił w całej Europie i w Stanach, więc wszyscy, którzy mają oszczędności, tym bardziej przebierają nogami, żeby jakoś je ochronić – tłumaczy Czerniak.



W dalszej części wywiadu wskazuje też, że jednym z czynników wzrostu cen jest „kompletnie niezależna od Polski” polityka klimatyczna, w wyniku której rosną np. koszty energii czy utylizacji śmieci.

Portal gazeta.pl nie wyjaśniał czytelnikowi światowych uwarunkowań wzrostu cen, gdy 5 sierpnia cytował Donalda Tuska, który twierdził, że za inflację odpowiada prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński. „(Tusk powiedział), że obecnemu prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu by »nie powierzył szkolnej kasy oszczędności«. Przekonywał, że przy takim prezesie NBP »nie ma żadnej gwarancji, że za chwilę nie będzie 7-8 proc. inflacji« – pisała gazeta.pl. W kontekście inflacji zacytowano też słowa Tuska o tym, że miałaby to być „cena za 500 Plus”.W tytułach i treści wielu innych artykuów portalu pojawia się zbitka „” czy takie stwierdzenia, jak: „w Polsce mamy więc do czynienia z wysoką i niestety rosnącą inflacją”. Sugerują one, że chodzi o zjawisko specyficzne dla naszego kraju. W jednym z tekstów jest wręcz mowa o „powtórzeniu się” sytuacji z końcówki PRL.