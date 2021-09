Wypadek autobusu PKS. Kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali. Wielka akcja ratunkowa [WIDEO]

Po wypadku autobusu PKS i busa transportu medycznego na drodze krajowej nr 32 jedna osoba zginęła, a 26 zostało przetransportowanych do szpitali. W akcji ratowniczej brało udział 7 karetek, 4 śmigłowce LPR i 13 zastępów straży pożarnej – poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze Arkadiusz Kaniak.

Tragedia pod Kołbielą. W karambolu zginęły trzy osoby Trzy osoby zginęły, a jedna została ranna w zderzeniu czterech samochodów - dwóch osobowych i dwóch ciężarówek - do którego doszło w sobotę około... zobacz więcej

Na miejscu pracują służby, ale można uznać, że zasadnicza cześć akcji ratowniczej dobiega końca. 26 osób wymagających hospitalizacji zabrano do szpitali w Zielonej Górze, Nowej Soli, Żarach, Krośnie Odrzańskim i Poznaniu.



– W wypadku zginął kierowca busa. W najcięższym stanie jest kierowca autobusu, który był nieprzytomny. Pozostałe osoby były przytomne, a ich obrażenia nie powinny stanowić zagrożenia dla życia. Lekarze uznali jednak, że wymagają hospitalizacji. Naszymi działaniami dowodzi komendant lubuskiej straży pożarnej – powiedział PAP Kaniak.



Łącznie w wypadku w poniedziałek popołudniu na 57. kilometrze DK 32, na obrzeżach Zielonej Góry brały udział 53 osoby. 52 jechały autobusem liniowym PKS, jadącym w kierunku Krosna Odrzańskiego, a jedna busem transportu medycznego. To właśnie kierowca drugiego z tych pojazdów poniósł śmierć.

#wieszwiecej Polub nas

Tragiczny wypadek pod Gliwicami. Dziewięć osób nie żyje Dziewięć osób zginęło w sobotę późnym wieczorem w wyniku zderzenia busa i autokaru na drodze krajowej nr 88 w Gliwicach - przekazała policja i... zobacz więcej

Z nieustalonej przyczyny pojazdy jadące w przeciwnym kierunku zderzyły się. W wyniku wypadku kabina busa została zmiażdżona. Z kolei w autobusie został poważnie uszkodzony przód pojazdu, który zjechał także na pobocze. Na szczęście nie przewrócił się na bok.

Bezpośrednio po wypadku został przeprowadzony triaż poszkodowanych, czyli podzielono ich na grupy – czerwoną, żółtą i zieloną, by jak najszybciej udzielić pomocy najciężej rannym.



Pasażerowie autobusu, którzy wymagali jedynie opatrzenia na miejscu lub nie doznali żadnych obrażeń zostaną odwiezieni do domów autobusem podstawionym przez zielonogórski magistrat.



Jak przekazała PAP Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, po zakończeniu działań ratowniczych do pracy przystąpią policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora zajmą się ustaleniem dokładnych okoliczności i przyczyny tego wypadku.





W związku z wypadkiem droga krajowa nr 32 może być zablokowana przez kilka godzin. Objazd został wytyczony przez miejscowości Radomia i Słone.