Papież do słowackich Żydów: Obyście mogli być zawsze razem, świadkami pokoju

Do bycia rodziną braci, którzy szanują się, miłują i współpracują ze sobą wezwał papież Franciszek słowackich chrześcijan i Żydów podczas spotkania przy pomniku Holokaustu na Rybné námestie w Bratysławie. W miejscu tym istniała synagoga zniszczona przez władze komunistyczne w latach 1967-1969, w związku z budową Mostu Słowackiego Powstania Narodowego.

Na wstępie Franciszek zauważył, że synagoga ta znajdowała się tuż obok katedry i wyrażała pokojowe współistnienie dwóch wspólnot, chrześcijańskiej i żydowskiej. Przypomniał, że podczas II wojny światowej zginęło ponad sto tysięcy słowackich Żydów.



– Tutaj imię Boga zostało zhańbione, ponieważ najgorszym bluźnierstwem, jakie można Mu wyrządzić, jest wykorzystywanie Go do własnych celów, zamiast do szanowania i miłowania innych – powiedział papież.





Zobacz także: Watykanistka: Po Budapeszcie papież pojedzie do Bratysławy

– Tutaj, w obliczu historii narodu żydowskiego, naznaczonej tą tragiczną i niewypowiedzianą zniewagą, przyznajemy ze wstydem: ileż to razy niewymawialne imię Najwyższego było używane do niewyobrażalnych, nieludzkich czynów! Jakże wielu prześladowców oświadczało: „Bóg jest z nami”, ale to oni nie byli z Bogiem – stwierdził Franciszek.

Ojciec Święty zauważył, że także dziś nie brakuje próżnych i fałszywych bożków, które hańbią imię Najwyższego. – Chodzi o bożki władzy i pieniądza, dominujących nad ludzką godnością, o bożka obojętności, która odwraca wzrok, o bożka manipulacji, które instrumentalizują religię, czyniąc z niej kwestię wyższości lub pozbawiając ją znaczenia – podkreślił.



– Jednoczymy się w potępieniu wszelkiej przemocy, wszelkich form antysemityzmu i w dążeniu do tego, by nie bezczeszczono obrazu Boga w ludzkim stworzeniu – powiedział biskup Rzymu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAI

Zaznaczył też, że nie zniszczenie i śmierć mają ostatnie słowo, lecz odnowa i życie. Podkreślił znaczenie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Świat potrzebuje bowiem otwartych drzwi.– Tutaj, na tej ziemi słowackiej, na ziemi, gdzie spotykają się wschód i zachód, północ i południe, rodzina synów Izraela nadal pielęgnuje to powołanie, wezwanie, aby być znakiem błogosławieństwa dla wszystkich rodzin ziemi. Błogosławieństwo Najwyższego wylewa się na nas, gdy widzi rodzinę braci, którzy szanują się, miłują i współpracują ze sobą. Niech Wszechmogący was błogosławi, abyście pośród tylu niezgód, które zanieczyszczają nasz świat, mogli być zawsze razem, świadkami pokoju – powiedział papież Franciszek do słowackich Żydów.