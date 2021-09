Pijany kierowca uderzył w ciągnik. Jego 4-letni syn trafił do szpitala

Nietrzeźwy 33-latek wiózł autem rodzinę. W miejscowości Topólno doprowadził do zderzenia z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego poszkodowany został jego 4-letni syn. Mężczyźnie, który w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu, grozi do 2 lat więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek wieczorem w Topólnie, gdy 33-letni kierujący audi A4, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, doprowadził do zderzenia z ciągnikiem rolniczym - poinformowała w poniedziałek asp. Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.



– Nieodpowiedzialny 33-latek podróżował z najbliższymi i przewoził w pojeździe 4-letniego syna. W organizmie miał ponad 2 promile alkoholu – podkreśliła asp. Kowalska. Jak dodała, w wypadku poszkodowany został 4-latek, który z obrażeniami kończyn dolnych został przewieziony do szpitala, natomiast jego ojciec, kierujący autem pod wypływem alkoholu, doznał złamania ręki.



Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty, za które grozi mu kara do 2 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

