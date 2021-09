Francuski komitet audiowizualny zabronił Zemmourowi występowania w CNews

Francuski dziennikarz i publicysta Éric Zemmour nie będzie mógł dłużej występować na antenie CNews. Taką decyzję podjął Najwyższy Komitet Audiowizualny (CSA), a ogłosił ją w poniedziałek kanał telewizyjny.

Éric Zemmour nie będzie już mógł uczestniczyć w programie telewizyjnym „Face à l'info”, emitowanym przez 24-godzinny kanał informacyjny CNews. Jak przekazano w komunikacie, „CSA zmusił CNews i Érica Zemmoura do niekontynuowania emisji programu, który wspólnie prowadzili”.



Jeszcze w minionym tygodniu francuski dziennik „Le Figaro” informował, że Gérald-Brice Viret – dyrektor antenowy i programowy grupy Canał+, do której należy CNews – twierdził, że Zemmour „pozostaje redaktorem kanału telewizyjnego”. Viret zapewniał, że publicysta będzie występować w „Face à l'Info” 9 września i do czasu nowego rozporządzenia instytucji.





Francuski komitet audiowizualny zmusza też stacje radiowe i kanały telewizyjne do policzenia czasu antenowego felietonisty. Argumentowano, żejest „aktorem narodowej debaty politycznej”. Instytucja stwierdziła, że „sytuacja ewoluowała”.

Odniósł się do tego Gérald-Brice Viret. „Byłem zdumiony i nie tylko ja” – mówił w wywiadzie dla „L’Opinion”. Ocenił, że „to bezprecedensowa i pochopna decyzja”. „Zapytamy CSA, co go do tego zmotywowało, poznamy szczegóły”.



Przypomniał, że Zemmour posiada legitymację prasową od trzydziestu lat.



Sam dziennikarz uważa, że to forma cenzury. „CSA przejmuje teraz obowiązki sędziów” – napisał w komunikacie prasowym.





Zemmour jest jednym z potencjalnych kandydatów w najbliższych wyborach prezydenckich we Francji.





