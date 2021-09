Mocny wpis. Te liczby pogrążają Tomasza Grodzkiego

Były marszałek Senatu z PiS Stanisław Karczewski wbił szpilkę obecnemu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. W sieci opublikował prostą grafikę zatytuowaną „Marszałek Tomasz Grodzki w liczbach”. Czego dotyczą podane cyfry?

„176 liczba dni chowania się za immunitetem. 790 liczba dni do końca kadencji. 850 szpitali do zamknięcia” – napisał Stanisław Karczewski.



Polityk PiS nawiązał tym samym m.in. do faktu, że mija pół roku, odkąd prokuratura wyraziła zgodę na pociągnięcie Tomasza Grodzkiego do odpowiedzialności karnej. Wniosek o uchylenie mu immunitetu przepadł jednak w Senacie.



Dotyczy „podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej”.



– Sprawę przekazałem panu marszałkowi Borusewiczowi, żeby nie być osobiście zaangażowanym – zapewniał niedawno Grodzki. – Jestem całkowicie otwarty. Nie mam żadnych oporów przed poddawaniem się rzetelnej procedurze – zaznaczał. Mimo to sprawa wciąż stoi w miejscu.

Marszałek Tomasz Grodzki w liczbach:

‼️176 liczba dni chowania się za immunitetem

‼️790 liczba dni do końca kadencji

‼️850 szpitali do zamknięcia pic.twitter.com/O5JV8Dk5P5 — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) September 13, 2021

W swoim wpisie Karczewski nawiązał także do 850 szpitali. O co chodzi?Podczas Campusu Polska Przyszłości Tomasz Grodzki zaskoczył Polaków kontrowersyjną tezą. Stwierdził, że skoro w pięciomilionowej Danii działa tylko 16 takich placówek, to