Zniszczono tablicę pamięci Lecha Kaczyńskiego. Policja wstępnie ustaliła sprawcę

Trwają poszukiwania osoby odpowiedzialnej za zniszczenie tablicy poświeconej prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Do aktu wandalizmu, czyli pomalowania tablicy farbą, doszło w połowie zeszłego tygodnia. Policja wstępnie ustaliła sprawcę.

Rzecznik wrocławskiej policji Łukasz Dutkowiak poinformował w poniedziałek, że informację o zniszczeniu tablicy pamiątkowej przekazano policjantom w czwartek.



„Mogę powiedzieć, że policjanci wstępnie ustalili, kim jest osoba podejrzana o zniszczenie pamiątkowej tablicy. Teraz trwa ustalenie miejsca pobytu tej osoby” - powiedział rzecznik.





Hołd dla byłego prezydenta i działacza opozycji w okresie PRL

27 sierpnia 2021 roku we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim nieopodal katedry odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej byłemu prezydentowi, działaczowi opozycji w okresie PRL Lechowi Kaczyńskiemu. Znajduje się na niej fragment orędzia noworocznego głowy państwa z 2005 roku: „Tylko Polska sprawiedliwa, uczciwa i solidarna może się rozwijać, tylko w takiej Polsce możemy wykorzystać wszystko, co własnym wysiłkiem zdobyliśmy, co jest naszym sukcesem, niezaprzeczalnym dorobkiem żyjących pokoleń”.W odsłonięciu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, który w tym dniu wziął udział w odbywającym się we Wrocławiu Kongresie Pracy.