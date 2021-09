Obywatel Białorusi zatrzymany. Dane Interpolu sprawdzi prokuratura i sąd

Policjanci z Piaseczna zatrzymali w niedzielę 27-letniego obywatela Białorusi. Dane mężczyzny znajdowały się w bazach Interpolu i to na ich podstawie policjanci wykonali czynności.

Nadkom. Jarosław Sawicki, oficer prasowy policji w Piasecznie poinformował, że do zatrzymania doszło w niedzielę.



– Z danych, które przedstawił, wynika, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym przez stronę białoruską. Jego dane również znajdują się w Interpolu. Stąd też decyzja o zatrzymaniu – wyjaśnił nadkom. Sawicki.



Policjant nie chciał zdradzić szczegółów o okolicznościach zatrzymania ani podać informacji na temat stawianych mu zarzutów. – Nie informujemy, w jaki sposób podejmowane są przez policjantów działania operacyjne – zaznaczył.

– W chwili obecnej mężczyzna jest jeszcze w naszych rękach, ale jest to sprawa, którą na bieżąco nadzoruje prokurator okręgowy – powiedział. Zaznaczył przy tym, że dalsze czynności będą wykonywane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

O sprawie zatrzymania napisał w poniedziałek na Twitterze Aleś Zarembiuk z Fundacji „Białoruski Dom”.



„Zatrzymany na wniosek Łukaszenki obywatel Białorusi. Wczoraj wieczorem przez funkcjonariuszy polskiej policji na wniosek Łukaszenkowski w Piasecznie był zatrzymany Malakhouski Makary” – poinformował Zarembiuk.



Zarembiuk powiedział, że od partnerki Malakhuskiego usłyszał, że do zatrzymania doszło w niedzielę późnym wieczorem. Relacjonował, że do domu, w którym oboje przebywali, weszła policja. Jako powód podała skargę sąsiadów na zbyt głośną muzykę dobiegającą z mieszkania.



Potem zgodnie z relacją partnerki Malakhuskiego został on poproszony o okazanie dokumentów, a następnie zatrzymany. Według Zarembiuka zatrzymany „to osoba politycznie represjonowana, która w Polsce przebywa z wizą humanitarną”.



Rzecznik stołecznej policji nadkom. Sylwester Marczak w rozmowie z portalem tvp.info podkreślił, że mężczyzna został zatrzymany na podstawie danych Interpolu. Dalsze decyzje w tej sprawie – zaznaczał – należą do sądu i do prokuratury. Jak mówił, policja nie jest od weryfikowania danych Interpolu, od tego jest sąd.