Ekonomista: 500 plus nie wpływa negatywnie na aktywność zawodową matek

Instytut Badań Strukturalnych opublikował wyniki analizy dotyczącej wpływu świadczenia pieniężnego na podaż pracy. Z badania wynika między innymi, że program 500 Plus nie zmniejszył podaży pracy. „Zamiast tego odbiorcy transferu znacząco zwiększyli swoją konsumpcję i oszczędności. W konsekwencji bezwarunkowy transfer doprowadził do znaczącej redukcji ubóstwa” – czytamy. Wskazano również, na co najczęściej rodziny przeznaczają 500 Plus.

W analizie przygotowanej przez Jana Gromadzkiego zaznaczono, że celem badania było „oszacowanie efektów podaży pracy związanych z otrzymywaniem dodatkowego dochodu z bezwarunkowego transferu pieniężnego”.



Nie oznacza to, że „programy powszechnego dochodu podstawowego są najbardziej efektywnymi narzędziami redukcji ubóstwa”, ale wskazują kilka ciekawych wniosków.



„Pokazują, że bezwarunkowy transfer pieniężny może skutecznie zwiększyć dochody odbiorców bez zniekształcania ich decyzji dotyczących podaży pracy” – pisze w podsumowaniu swojej analizy Jan Gromadzki.



Ekonomista tłumaczy, że przed pojawieniem się programu 500 Plus ciężko było oszacować „efekt dochodowego dużego bezwarunkowego transferu pieniężnego”.



Jak mówi, teorie o tym, iż pieniądze z rządowego programu trafiają głównie na zakup alkoholu, są nieprawdziwe. W rzeczywistości największy wzrost wydatków odnotowano bowiem w turystyce i edukacji oraz zakupach sprzętu RTV i AGD. Dla wielu rodzin 500 Plus oznaczało pierwszy od lat wspólny wyjazd wakacyjny lub pojawienie się w gospodarstwie domowym zmywarki.

Z kolei przez „Gazetę Wyborczą” Jan Gromadzki został zapytany o 500 Plus w kontekście inflacji.



„Mówi się o waloryzacji. Że dali 500 zł, ale inflacja je zżarła, i nic już prawie nie zostało” – zaznaczyli pracownicy redakcji.



– Faktycznie pięć lat temu te 500 zł było warte więcej. Inflacja jest dziś dość wysoka, 500 zł spada także relatywnie w porównaniu do naszych dochodów, bo te rosną. Ale z kraju, który miał wsparcie finansowe dla dzieci na jednym z najniższych poziomów w Europie, jesteśmy krajem, który ma jedno z najwyższych. Jeśli odnieść 500 Plus do średnich dochodów, to nie ma kraju w Europie, w którym istniejące tam bezwarunkowe świadczenie byłoby wyższe – ocenił Gromadzki.