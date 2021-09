Ceny prądu. Minister o tym, kto ma być chroniony

Przygotowaliśmy projekt przepisów dotyczących ochrony odbiorców wrażliwych przed podwyżkami cen energii, przedstawiliśmy Radzie Ministrów i teraz czekamy na wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu – powiedział minister Michał Kurtyka.

Minister Kurtyka powiedział w Radiu Plus, że projekt przepisów mających na celu ochronę odbiorców przed podwyżkami cen energii jest gotowy.



– Przygotowaliśmy projekt przepisów, dotyczących ochrony odbiorców wrażliwych przed podwyżkami cen energii, przedstawiliśmy Radzie Ministrów i teraz czekamy na wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu – powiedział Michał Kurtyka.



Dodał, że projektowane przepisy mają stanowić narzędzie dla prezesa Urzędy Regulacji Energetyki, aby nie doprowadzić do skokowego wzrostu cen energii.

#wieszwiecej Polub nas

– Będziemy kierować nasze działania na odbiorcę wrażliwego, zagrożonego ubóstwem energetycznym, a więc takiego, którego udział kosztów energii w dochodzie rozporządzalnym wynosi mniej więcej 10 proc. – zadeklarował.

– Szukamy sposobu, aby połączyć to z wiedzą, w jakim budynku ta osoba mieszka. Wiedzę o tym mają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej – stwierdził Kurtyka.



Dodał, że liczba osób zagrożonych ubóstwem energetycznym spadła w ciągu ostatnich 10 lat.



– Udział procentowy osób zagrożonych ubóstwem jest malejący, 10 lat temu było to ponad 10 proc., dzisiaj jest to ok. 6 proc. Mniej więcej taka grupa może liczyć na pomoc – wskazał minister klimatu.



Powiedział także, że na razie nie można mówić o kosztach, bo zależą one od tego, jaki system pomocy zostanie przyjęty. Stwierdził tylko, że trwają rozmowy z ministrem finansów.