„Dlaczego Plus współpracuje z kobietą, która chce jeb** 50 proc. Polaków za inne poglądy?” Kontrowersje po słowach Bąk

Kampania Przeciw Homofobii wręczyła nagrody za walkę o tolerancję i prawa osób LGBT. Jedna z laureatek po wyjściu na scenę zaczęła od ataku wymierzonego w PiS i Konfederację. Zgromadzeni przyjęli to z wielki aplauzem. Tymczasem jeden z radnych zauważył, że gwiazda gali to Janina Bąk – aktywistka, która występowała w reklamach sieci Plus.

W Polsce środowiska powołujące się na „miłość i tolerancję” coraz ostrzej atakują tych, którzy nie zgadzają się z ideologią LGBT.



Podczas 3. edycji plebiscytu Korony Równości organizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii w kategorii Ludzie Internetu zwyciężyła Janina Bąk, blogerka, autorka książek i nauczycielka akademicka.



Jak czytamy na oficjalnym portalu KPH, Bąk „zwraca uwagę na problemy psychiczne, które wiążą się z dyskryminacją i wspiera finansowo organizacje LGBT+”. „Tłumaczy, dlaczego tak ważna jest walka o równe prawa, edukuje i dostarcza rzetelnych materiałów” – napisano.



Gdy kobieta została poproszona na scenę, zaznaczyła, że nie chce zabierać wiele czasu. – To wszystko, co od dłuższego czasu gra mi w głowie i w sercu, da się powiedzieć krótko i używając bardzo niewielkiej liczby znaków, na przykład pięciu i trzech i Konfederacji – stwierdziła nawiązując do wulgarnego hasła ośmiu gwiazdek.

Najpierw wezwanie do "j*bania" ludzi za inne poglądy polityczne, a później odmienianie słowa "szacunek". Większość nieprzychylnych komentarzy usunięta. pic.twitter.com/xaksNI60Xi — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) September 13, 2021

Z najnowszego sondażu Estymatora dla portalu DoRzeczy.pl wynika, że Prawo i Sprawiedliwość popiera 40,2 proc. Polaków, a Konfederacja ma 8,8 proc. wskazań. Ostre wyzwiska pod adresem tych dwóch frakcji to tym samym atak na niemal połowę Polaków. Co ciekawe, znów padły ze strony środowisk walczących rzekomo o wzajemny szacunek i tolerancję.„Zastanawiam się, dlaczego Plus współpracuje z kobietą, która chce »jeb** 50 proc. Polaków« za inne poglądy. Czy przypadkiemw celach marketingowych i zarobkowych?” – zapytał w sieci radny Solidarnej Polski Dariusz Matecki.

W tym samym momencie, gdy zwolennicy ideologii LGBT sugerują, że Polska jest krajem nietolerancyjnym, z Zachodniej Europy dobiega coraz więcej oznak takiego problemu.



W poniedziałek francuskie media obiegła informacja, że w Tuluzie zaatakowano 67–latka udającego się na spotkanie środowisk gejowskich. Mężczyzna został pobity, rozebrany i zostawiony tak na środku ulicy. Trafił do szpitala. Jak informuje „Le Parisien”, to jeden z lokalnych polityków.



Z kolei w weekend holenderskie media pokazały zdjęcia biura organizacji działającej na rzecz osób LGBT w Rotterdamie, które zostało oszpecone hasłami antygejowskimi.

Un maire victime d’une violente agression homophobe près de Toulouse, les agresseurs recherchés https://t.co/dXR6aekZq8 via @le_Parisien — Anna Gaudreault (@ladevita12) September 13, 2021