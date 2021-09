Lider strajku medyków: „To fotomontaż, nie było takich transparentów”. Na pewno?

Jesteśmy apolityczni, na proteście nie było plakatów z ośmioma gwiazdkami; to fotomontaż – zapewnia przewodniczący Porozumienia Rezydentów Wojciech Szaraniec. W Radiu ZET lekarz okulista zapewnia, że doniesienia o politycznym wymiarze strajku i wulgarnych hasłach atakujących rząd to fake news. W sieci pojawiają się jednak zdjęcia i nagrania przeczące deklaracjom lidera protestów. – Może nie chodzi o to, żeby się dogadać, tylko o to, aby protestować – komentował w TVP1 poseł Kamil Bortniczuk.

W sobotę odbył się ogólnopolski protest medyków. Protestujący zebrali się w południe w rejonie pl. Krasińskich, skąd przeszli przed KPRM. Po drodze zatrzymali się pod Ministerstwem Zdrowia, Pałacem Prezydenckim oraz Sejmem.





„Białe Miasteczko” przed Kancelarią Premiera

#wieszwiecej Polub nas

„Nie chodzi o to, żeby się dogadać”?

Red. @BeataLubecka

-..słuchacze dopatrzyli się plakatów z 8 gwiazdkami. Wiadomo co to znaczy... @Szaraniec_MD

- My jesteśmy apolityczni. Nie zgadzamy się z tym. Pani Redaktor, to jest fotomontaż...nie było takich transparentów, jestem pewien...

Panie doktorze, Pikuś sprawdził�� pic.twitter.com/rgfK9687Fy — PikuśPOL ���� ‏�� (@pikus_pol) September 13, 2021

Czasami gwiazdki wyrażają więcej niż 1 000 słów#ProtestMedykow pic.twitter.com/gtfNLRpzDe — Ruch Ośmiu Gwiazd (@RuchOsmiuGwiazd) September 13, 2021

Być może - widząc niektóre transparenty, które pojawiły się w #białemiasteczko nie chodzi o to, żeby się dogadać, tylko o to, aby protestować. Niektóre transparenty mają charakter wybitnie polityczny -@KamilBortniczuk do @Marek_Pyza pic.twitter.com/InzQEk2r7Q — KwadransPolityczny (@KwadransPolit) September 13, 2021

Bortniczuk odpowiada Żukowskiej

Pani zdaniem protesty okraszone znakiem "***** ***", mają na celu osiągniecie postulatów protestujących, czy są stricte politycznym atakiem na rząd? — Kamil Bortniczuk (@KamilBortniczuk) September 13, 2021

źródło: portal tvp.info

Bezpośrednio po zakończeniu protestu w warszawskich Alejach Ujazdowskich, w pobliżu mieszczącej się po drugiej stronie ulicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rozstawiono „Białe Miasteczko 2.0”, jak nazywają je organizatorzy. Nawiązuje ono do „Białego Miasteczka” pielęgniarek z lata 2007 r.Protestujący zapowiadają, że nie odejdą spod KPRM-u, dopóki ich postulaty nie zostaną spełnione.O pojawiające się na manifestacjach medyków wulgarne hasła nawołujące, by „j***ć PiS” pytany był przewodniczący Porozumienia Rezydentów Wojciech Szaraniec.– My jesteśmy apolityczni. Nie zgadzamy się z tym. To jest fotomontaż. Można sobie przejrzeć, powiększyć to zdjęcie. (…) To jest fake news, nie było takich transparentów, jestem pewien – zapewnił Szaraniec.Internauci zauważają, że mimo zapewnień lekarza nagrania z protestów dowodzą, że wulgarne hasło pojawiło się na weekendowym proteście.Także na antyrządowym koncie na Twitterze opublikowano zdjęcie transparentu z ośmioma gwiazdkami, który jest trzymany na proteście przez jednego z ratowników medycznych.Te kwestie komentował także w programie „Kwadrans polityczny” w TVP1 poseł Partii Republikańskiej Kamil Bortniczuk, którego zdaniem „niektóre transparenty mają charakter wybitnie polityczny”.W dyskusję włączyła się posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, oceniając, że wszystkie protesty z postulatami kierowanymi do rządu są polityczne z definicji.„Pani zdaniem protesty okraszone znakiem »***** ***«, mają na celu osiągniecie postulatów protestujących czy są stricte politycznym atakiem na rząd?” – odpowiedział jej Bortniczuk.