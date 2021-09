Potężna luka na rynku pracy. Brakuje zawodowych kierowców

Jak wynika z analizy Transport Intelligence (TI), w Europie brakuje około 400 tys. kierowców zawodowych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Polsce, Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

Według szacunków analityków w tej chwili w Polsce brakuje aż 124 tys. zawodowych kierowców, którzy z dnia na dzień mogliby zostać zatrudnieni. Trudna sytuacja jest też w Wielkiej Brytanii, gdzie, brakuje od 60 tys. do 76 tys. kierowców.



W Niemczech niedobór szacowany jest na 45-60 tys. pracowników. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU), szacuje nawet, że do 2027 r. w Republice Federalnej brakowało będzie aż 185 tys. kierowców.



Rosnący popyt na usługi transportowe, wspierany przez znoszenie ograniczeń pandemicznych, może doprowadzić do szybkiego wzrostu stawek za transport.



Pojawiają się pomysły, jak radzić sobie z tym niedoborem. Jednym z nich jest obniżeniu wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy na pojazdy ciężarowe.

Jeśli ktoś sądził, że w dyrektywie transportowej chodziło o sprawiedliwość to jest w błędzie. Chodziło tak naprawdę o wydrenowanie uboższych krajów UE z kierowców. I udało się. W żadnym kraju Europy nie ma obecnie takiego deficytu TIRowców jak w Polsce https://t.co/lYZxmNNBe2 — Cezary „Trotyl” Gmyz (@cezarygmyz) September 13, 2021

Dodatkowo mowa jest o zwiększaniu płac, wprowadzaniu systemów premii i bonusów, ruchomych godzinach pracy czy też stworzeniu lepszych możliwości wypoczynku dla kierowców oraz systemu parkingów.

Niepewne perspektywy dla transportu. Pakiet Mobilności

źródło: trans.info, pap

Od 2 lutego 2022 r. zacznie obowiązywać Pakiet Mobilności, którego przepisy wprowadzają wiele zmian na rynku transportu drogowego.Pakiet zakłada m.in.Zawiera też przepisy dotyczące kabotażu i czasu odpoczynku kierowców.Regulacje wzbudzają wiele kontrowersji i część krajów UE, w tym Polska, była im przeciwna. Wskazywały, że wejście tych przepisów w życie będzie oznaczać między innymi obciążenia biurokratyczne dla firm, dodatkowe koszty czy trudne do uzasadnienia obowiązkowe powroty ciężarówek, które działają za granicą, do kraju siedziby firmy.