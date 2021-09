Niemcy ośmieszają PO. Chodzi o wybory korespondencyjne

Już 26 września Niemcy pójdą do urn. Szacuje się, że odsetek wyborców głosujących listownie przekroczy 50 procent. Niemcy tłumaczą, że takie głosowanie jest bezpieczne, a krytykują je wyłącznie radykalne ugrupowania, tj. eurosceptyczna Alternatywa dla Niemiec. Co ciekawe, gdy rok wcześniej rząd Zjednoczonej Prawicy przekonywał Polaków do takiej samej formy głosowania, opozycja straszyła i wywierała presję, by je odwołać.

Gdy przed wyborami prezydenckimi 2020 rząd proponował wybory korespondencyjne, opozycja chciała to zgłaszać międzynarodowym organom. Marszałek Senatu z Platformy Obywatelskiej Tomasz Grodzki mówił nawet o „kopertach śmierci” i jako lekarz tłumaczył, że w czasach COVID-19 takie głosowanie jest nieodpowiedzialne. Dziś epidemia wciąż jest wokół nas, a liczba nowych zakażeń COVID-19 w Niemczech sięga nawet kilkunastu tysięcy dziennie.





Głosowanie korespondencyjne w Niemczech bije rekordy popularności

Tymczasem w Niemczech głosować korespondencyjnie można już od 1957 r. i z roku na rok ta forma jest coraz bardziej popularna. Zdaniem ekspertów za dwa tygodnie w ten sposób może głosowaćZobacz także: Prezydent Andrzej Duda na premierze filmu o kard. Wyszyńskim W rozmowie z „Deutsche Welle” politolog Daniel Hellmann ocenił, że jest to „należycie zabezpieczone”. – W praktyce bardzo– powiedział.Ekspert z Instytutu Badania Parlamentaryzmu dodał, że takie przypadki oczywiście się zdarzają, ale nie można powiedzieć, że przyjęły one charakter masowy,

Przed wyborami do Bundestagu niemieckie media tłumaczą, że przeciwnicy głosowań korespondencyjnych to niewielka grupa. Wskazują, że oszustw wyborczych doszukują się głównie przedstawiciele AfD (Alternatywy dla Niemiec). Podkreślają, iż ostro na temat takiej formy oddania głosu wypowiadał się m.in. Donald Trump, przez co część jego wyborców przesadnia unikała wsparcia swojego kandydata w ten sposób.



Wskazuje się, że manipulacji nie da się uniknąć, ale ich procent jest bardzo niewielki i nie wypacza wyniku wyborów. Przywoływane są jedynie poszczególne incydenty – jak ten z 2016 roku z Quakenbrueck w Dolnej Saksonii.



„W części miasta zamieszkałej przez wielu imigrantów czwórka polityków z Lewicy nakłoniła wyborców o słabej znajomości języka niemieckiego do zgłoszenia zapotrzebowania na formularze do głosowania korespondencyjnego, po czym wypełnili za nich karty wyborcze i sfałszowali podpisy. Dwa lata później zostali za to skazani na karę więzienia w zawieszeniu od półtora roku do siedmiu lat” – czytamy.





Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września. „I może to być najbardziej wyrównany wyścig od wielu lat” – komentuje ZDF.



Po raz pierwszy od 16 lat, czyli od objęcia urzędu kanclerza przez Angelę Merkel (CDU) w 2005 r., w wyścigu o fotel kanclerza stanęło troje kandydatów. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, głosy rozłożyłyby się następująco: Olaf Scholz (SPD) – zdobyłby 48 proc. głosów, Armin Laschet (CDU) – 21 proc., Annalena Baerbock (Zieloni) – 16 proc.