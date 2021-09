Sikorski ramię w ramię z Niemcami atakuje prezydenta

„Polski prezydent wystawił do wiatru Angelę Merkel” – piszą niemieckie media i sugerują, że Andrzej Duda nie chciał się spotkać z niemiecką kanclerz. Milczą na temat faktu, że biuro Merkel najpierw podało do publicznej wiadomości termin spotkania z głową państwa polskiego, a dopiero po jakimś czasie zaczęło zabiegać o kontakt z Pałacem Prezydenckim. – Nasz prezydent znowu nie stanął na wysokości zadania – atakuje również Radosław Sikorski, europoseł PO i o zgrozo… były szef MSZ.

– Najpierw strona niemiecka ogłosiła, że dojdzie do spotkania i wyznaczyła termin prezydentowi, a później przepraszała i dopytywała, czy spotkanie w tym terminie jest możliwe – ujawnił anonimowo w rozmowie z wp.pl jeden z pracowników Pałacu Prezydenckiego.



Niemieckie media pomijają ten fakt. Sugerują po prostu, że niemiecka kanclerz chciała spotkać się z polskim prezydentem, a ten odmówił.



„Z niemieckiego punktu widzenia odmowa Dudy (spotkania) z Merkel jest afrontem i dowodem na trudne relacje. Z żadnym innym krajem partnerskim stosunki Berlina nie są tak chłodne, jak z Polską” – pisze Philipp Fritz w „Welt am Sonntag”. Gazeta powołuje się na doniesienia „Gazety Wyborczej” i sugeruje, iż decyzja Dudy mogła być ripostą na odmowę strony niemieckiej zorganizowania w Berlinie konsultacji międzyrządowych.

Z kolei „Sueddeutsche Zeitung” krytykuje informacje o tym, że w dniu, gdy Angela Merkel miała się pojawić w Warszawie,Dziennikarze wskazują, że w tle może być sprawa Nord Stream 2 i niechęci wobec Berlina za robienie interesów z Moskwą.

Błąd niemieckiej dyplomacji. Sikorski: Ale Merkel to historyczna postać

źródło: Portal tvp.info, TOK FM, PAP, WP, dw.com

Publiczne narzucenie najważniejszej osobie w innym państwie terminu spotkania wydaje się łamać wszystkie zasady protokołu dyplomatycznego. Tymczasem w atak na głowę polskiego państwa wpisują się politycy opozycji. Były minister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska Radosław Sikorski wini Andrzeja Dudę.W rozmowie z TOK FM został zapytany, jak ocenia fakt, że nie doszło do spotkania Duda – Merkel.– zaznaczył. Przyznał, że powodem były najprawdopodobniej jakieś problemy protokólarne, ale „między poważnymi politykami i zaprzyjaźnionymi krajami takie sprawy się rozwiązuje”.– Prezydent znowu nie stanął na wysokości zadania,– ocenił europoseł.Zobacz także: „Tak się nie robi w dyplomacji”. Nie będzie spotkania Duda – Merkel Polityk pominął również wyjaśnienia, jakie publicznie przedstawiał w tej sprawie Jakub Kumoch. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej tłumaczył, że Andrzej Duda od lipca miał zaplanowany na ten dzień udziałCo więcej, w piątek rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.Radosław Sikorski nie zostawił jednak suchej nitki na prezydencie RP i jego współpracownikach.