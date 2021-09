Jak El Nino wpłynie na pogodę w Polsce. Przyjdzie kolejna „bestia"?

Po tym, jak poprzedniej zimy nawiedziła nas „bestia ze Wschodu”, która przyniosła najostrzejszą zimę od lat, niektórzy synoptycy alarmują, że czeka nas powtórka, tym razem zgotowana przez zjawisko o nazwie El Nino. Czym ono jest i jak wpłynie na pogodę w Polsce?

Media na całym świecie już alarmują, że El Nino, czyli zdarzająca się raz na kilka lat anomalia pogodowa, spowodować może bardzo mroźną zimę 2021/22.





El Nino. Czym jest i jak wpłynie na pogodę?

Meteorolog z IMGW dr Michał Marosz w opracowaniu przygotowanym na prośbę portalu tvp.info wyjaśnia, na czym polega to zjawisko. Ekspert wskazuje też,Jak zaznaczał, sama nazwa El Nino, „była stosowana onegdaj regionalnie przez peruwiańskich rybaków od drugiej dekady XX wieku”.„Określali oni w ten sposób zjawisko napływu ciepłej wody z zachodu w rejon zazwyczaj chłodnego Prądu Peruwiańskiego. Zdarzało się to najczęściej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, stąd analogia (nino – dziecko, chłopiec – red.). W literaturze naukowej przyjęła się od momentu wystąpienia tzw. El Nino stulecia (1982/83). Jednak mimo tej nazwy w kolejnych latach występowały intensywniejsze zjawiska tego typu, w tym najsilniejsze dotąd notowane El Nino w 2015 i niewiele słabsze w 1997 r.” – przekazał ekspert., ponieważ zjawisko to jest wielkoobszarowym, obejmującym niemalże cały międzyzwrotnikowy Pacyfik, zaburzeniem w funkcjonowaniu systemu ocean-atmosfera, w tym intensywności wiatrów wiejących w strefie międzyzwrotnikowej zwanych passatami” – opisuje Marosz.

Wyjaśnia, że nazwa El Nino odnosi się do jednej z faz tego zjawiska, charakteryzującego się quasi-cyklicznymi zmianami temperatury oceanu i ciśnienia atmosferycznego w pasie równikowym Pacyfiku, kiedy to obszar podwyższonych (względem warunków przeciętnych) temperatur powierzchni oceanu (SST – Sea Surface Temperature) przemieszcza się w kierunku wschodnim, znacznie zwiększając zazwyczaj notowane tam temperatury wody, odsuwając jednocześnie ku południowi chłodny Prąd Peruwiański.



Marosz uzupełnia, że fazę przeciwną kiedy na Pacyfiku rozciąga się olbrzymi obszar obniżonych wartości SST (przemieszczający się w kierunku zachodnim) nazywamy La Nina (hiszp. dziewczynka)



„Podsumowując ENSO (w tym El Nino i La Nina) to okresowe zaburzenia równowagi termicznej Ziemi, które nawiedza nas co kilka (2-7 lat) lat. Zjawisko to obejmuje w zasadzie cały międzyzwrotnikowy basen Pacyfiku i ma wpływ na zmiany pogody nie tylko na kontynentach będących w bezpośrednim kontakcie z Pacyfikiem, ale i w bardziej oddalonych obszarach” – zauważa Marosz.



Podkreśla, że wpływ tych zjawisk nie jest zawsze taki sam. „Warunki pogodowe zależą od intensywności zjawiska, czasu kiedy się rozwijało jak również interakcji z innymi czynnikami determinującymi warunki pogodowe” – pisze.

Zwraca też uwagę, że prognoza warunków termicznych przygotowywana przez ECMWF (Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych) wskazuje, że nadchodzący okres zimowy (grudzień 2021-luty 2022) będzie cieplejszy od wielolecia (1993-2016) o 0,5-1 st. w północnej i południowej Polsce; w centrum kraju nie spodziewamy się odchyleń.



„Z drugiej strony amerykański model CFSv2 wskazuje już na dodatnią anomalię na poziomie między 1 a 2 st. Przy czym miesiącem najcieplejszym (względem wielolecia) będzie luty, z anomaliami przekraczającymi w północno-wschodniej części kraju przekraczającymi 2 st.” – wyjaśnił.



Dodał też, że w przypadku opadów i sezonu zimowego w ogóle nie należy się spodziewać odchyleń od normy.

IMGW. Prognoza długoterminowa na listopad, grudzień i styczeń

Ssynoptycy IMGW w odpowiedzi na pytania portalu tvp.info poinformowali o eksperymentalnej długoterminowej prognozie pogody na listopad, grudzień i styczeń. Wynika z niej, że w listopadzie średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020, „co oznacza możliwość występowania kilkudniowych,Jak przewidują prognozy, wyższych wartości temperatur możemy spodziewać się w Polsce wschodniej i województwach południowych. Miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie mieścić się w normie wieloletniej, co oznacza, że listopad nie powinien przynieść dużych wartości opadów. Z uwagi na występujące w tym okresie zakresy temperatur możliwe jest występowanie przymrozków.W grudniu średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020, „co będzie skutkowało występowaniem

Z prognozy wynika, że wystąpią przymrozki i lokalne opady śniegu, szczególnie w obszarach górskich. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie kształtować się w klasie powyżej normy, jedynie w województwach północno-zachodnich możliwe jest wystąpienie opadów normalnych w zakresie normy wieloletniej.



Z kolei w styczniu 2022 r. średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce na ogół powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020, lokalnie (szczególnie w pasie od Podkarpacia po Wielkopolskę) powyżej normy, „co oznacza dużą szansę na naprzemienne występowanie okresów zarówno chłodniejszych, jak i cieplejszych – taką sytuację obserwujemy w ostatnich latach”.



Miesięczna suma opadów atmosferycznych przeważnie w zakresie normy wieloletniej, lokalnie poniżej, co wskazuje, że jeżeli opady śniegu wystąpią, nie powinny być duże.